Ledecká zazářila v Ga-Pa 13. místem, sjezdu po roce znovu vládne Vonnová

Lindsey Vonnová si připsala první triumf po douhých zdravotních potíží. Kořistí Američanky se stal sjezd v Garmisch-Partenkirchenu.

Garmisch-Partenkirchen - Ester Ledecká obsadila třinácté místo ve sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu a i přes předchozí zdravotní problémy zajela životní závod v lyžařském Světovém poháru. Dosavadním maximem mistryně světa ve snowboardingu bylo 19. místo v prosincovém superobřím slalomu v Lake Louise. V německém středisku, kde vloni při debutu v SP hned dokázala bodovat, dnes Ledeckou dělilo 42 setin od elitní desítky.

Ledecká zaostala o 1,70 sekundy za vítěznou americkou hvězdou Lindsey Vonnovou, jež triumfovala už ve druhém startu po téměř roční pauze a listopadové operaci ruky. Česká lyžařka se mezi elitu prosadila se startovním číslem 46, přestože byla oslabená po prodělané střevní chřipce a trenér Tomáš Bank jí start ani nedoporučoval.

Střevní problémy zažehnány

"Je to zvláštní, opravdu bych to nečekala, obzvlášť teď po těch pár těžkých dnech," divila se Ledecká. "Ale rozhodla jsem se, že pojedu, dala jsem do toho maximum a věděla jsem, že neexistují žádné výmluvy. Mám z toho obrovskou radost, jízda se mi moc líbila. Měla jsem fakt úžasnou podporu z celého týmu, všichni pracovali fantasticky," uvedla Ledecká, které v Ga-Pa pomáhal i bývalý nejlepší český lyžař Ondřej Bank.

Právě on s ní v pátek rozebíral dvě hodiny videa a pomohl najít nejlepší stopu na trati. "Bohužel jsem nemohla na trénink kvůli svému stavu, ale byl se mnou na prohlídkách, řekl mi spoustu věcí z pohledu závodníka. Hrozně mi to pomohlo," pochvalovala si Ledecká.

Už se cítí dobře a chystá se i na nedělní superobří slalom. "Už dlouho nezvracím, takže dobrý," řekla s úsměvem. "To nejhorší mám už za sebou. Narvala jsem se od rána houskama, sýry, před startem jsem vypila snad litr coly naráz, do toho jsem snědla čokoládu. Připadalo mi, že jsem na tom startu sotva stála, že jsem byla naplácaná. Ale očividně mi to pomohlo," uvedla.

Vonnová naskočila v Ga-Pa zpět na vítěznou vlnu

Čtyřnásobná celková vítězka seriálu Vonnová si připsala 77. vítězství v kariéře. Právě v Ga-Pa vloni v únoru slavila dosud poslední triumf. "Je to neuvěřitelné, nemám slov. Toto byl nejtěžší návrat v mé kariéře. Dala jsem do toho všechno a překvapila jsem i sama sebe. Nemyslela bych si, že se tak rychle dostanu zpátky na svou úroveň," uvedla.

Před týdnem v Zauchensee v opakovaně odkládaném sjezdu skončila dvaatřicetiletá Vonnová ještě třináctá, tentokrát už nechala za sebou všechny soupeřky. Tou největší byla Švýcarka Laura Gutová, jež byla pomalejší o 15 setin sekundy, třetí skončila k radosti domácího publika Němka Viktoria Rebensburgová.

Vedení v pohárovém pořadí disciplíny patří nadále slovinské vítězce tří sjezdů v sezoně Ilce Štuhecové, jejíž pozici zatím nemohlo ohrozit ani osmé místo, nejhorší výsledek ve sjezdu v sezoně.

Druhá česká reprezentantka Kateřina Pauláthová do závodu nenastoupila.

SP v sjezdovém lyžování:

Ženy - sjezd:

1. Vonnová (USA) 1:43,41, 2. Gutová (Švýc.) -0,15, 3. Rebensburgová (Něm.) -0,48, 4. Siebenhoferová (Rak.) -0,59, 5. Goggiaová (It.) -0,88, 6. Schmidhoferová (Rak.) -0,92, 7. Suterová (Švýc.) -1,04, 8. Štuhecová (Slovin.) -1,13, 9. Weiratherová (Licht.) -1,18, 10. Haaserová (Rak.) -1,28, ...13. Ledecká (ČR) -1,70.

Průběžné pořadí sjezdu SP (po 5 z 8 závodů): 1. Štuhecová 377, 2. Gutová 260, 3. Goggiaová 220, 4. Weiratherová 188, 5. Scheyerová (Rak.) 150, 6. Schnarfová (It.) 147, ...28. Ledecká 37.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1008, 2. Gutová 773, 3. Štuhecová 616, 4. Goggiaová 605, 5. Worleyová (Fr.) 563, 6. Holdenerová (Švýc.) 515, ...13. Strachová (ČR) 267, 68. Ledecká 49, 92. Dubovská (ČR) 13.

autoři: ČTK, Sport | před 1 hodinou

