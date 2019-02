Ledecká bude ve Špindlerově Mlýně chybět, fanoušky teď láká Vlhová

před 24 minutami

Druhý březnový víkend se ve Špindlerově Mlýně po osmi letech uskuteční Světový pohár v ženském alpském lyžování. Původně přihlášená Ester Ledecká sice do Krkonoš nepřijede, ale i bez ní půjde o mimořádnou letošní sportovní událost na českém území.

V české nominaci je pět lyžařek. "Páteční obří slalom pojedou Gabriela Capová, Martina Dubovská, Kateřina Pauláthová a Tereza Kmochová. Ve slalomu se pak v sobotu představí Capová, Dubovská a juniorka Klára Pospíšilová. Přiznávám, že nejvíc věřím Capové, a to v obou disciplínách. Je samozřejmě škoda, že Ledecká nepřijede, ale dalo se to čekat. Kolize termínů je obrovská, a protože má reálnou šanci bojovat na snowboardu o velký křišťálový glóbus, tak se nelze divit, že ve stejných dnech dala přednost závodům ve švýcarském Scuolu," vysvětluje Ladislav Forejtek, šéf svazového úseku alpských disciplín.

Největším magnetem bude souboj americké hvězdy Shiffrinové se slovenskou mistryní světa Vlhovou. "Po posledních skvělých úspěších Vlhové je zájem

slovenských fanoušků velký, chybět nebude ani její fanklub. Slovenské lyžařky

budou ve Špindlerově Mlýně trénovat už od čtvrtka, stejně jako Američanky, které možná v Krkonoších zůstanou i po závodě a budou se připravovat na finále Světového poháru v Andoře. Jinak na oba dny je už prodáno přes 13 tisíc vstupenek a tribuny jsou skoro plné. Na přípravách pracuje celkem kolem 300 lidí, v posledních týdnech až dvacet hodin denně. Myslím si, že kontroloři z Mezinárodní lyžařské federace budou spokojeni," věří Max Gottfried, šéf organizačního výboru.

Jde o velkou mezinárodní akci, která také vyžaduje spoustu finančních prostředků. "Rozpočet se blíží ke 40 milionům korun. Finančně nám pomáhá kolem dvaceti obchodních partnerů a další pomoc čekáme hlavně od ministerstva školství a třeba i z některých krajů," říká David Trávníček, šéf společnosti Sport Invest Marketing.

Je to obrovská čest, že se zase po osmi letech podařilo získat pořadatelství závodu Světového poháru. "Vyžádalo si to velkou míru úsilí na diplomatickém poli Mezinárodní lyžařské federace a následně množství práce přímo v dějišti konání. Snaha všech zainteresovaných však stála za to, pořadatelství má velký význam propagační, naskýtá se možnost získat nové partnery a v neposlední řadě jde o cenné zkušenosti jak pro závodníky, tak i trenéry," zdůrazňuje Lukáš Sobotka, prezident Českého svazu lyžařů.

A z čeho mají organizátoři v těchto nezvykle teplých dnech největší obavy? "Sněhu je u nás přes metr, s ním si i při 'letních teplotách' poradíme (smích). Největší obavy máme z deště a větru," dodává Forejtek.