Sjezdařka Goggiaová se ve Švýcarsku téměř po roce dočkala výhry ve Světovém poháru

před 2 hodinami

Italka Sofia Goggiaová vyhrála sjezd Světového poháru v Crans Montaně a slaví první vítězství v sezoně. Nejrychlejší žena obou tréninků potvrdila roli favoritky a druhou Joanu Hählenovou ze Švédska porazila o 49 setin. O další tři setiny pomalejší byla Rakušanka Nicole Schmidhoferová, která si třetím místem upevnila vedení v hodnocení disciplíny.

Olympijská vítězka ve sjezdu z Pchjongčchangu a obhájkyně malého glóbu za sjezd Goggiaová se celkově šesté výhry v SP v kariéře dočkala po jedenácti měsících. Vstup do aktuální sezony si zkomplikovala říjnovou zlomeninou kotníku a do seriálu se zapojila až v lednu.

"Jsem hodně rozrušená a mám radost. Dneska jsem nejela tak dobře jako v prvním tréninku. Tam to bylo ještě lepší. Ale je krásné být zase na prvním místě," radovala se Goggiaová.

Závod poznamenalo několikeré přerušení. O první se postarala s jedničkou startující čerstvá mistryně světa z Aare Ilka Štuhecová, která musela být po pádu převezena do nemocnice s bolestmi kolena. Další zdržení způsobila porucha časomíry, vrtulníkem ze sjezdovky pak záchranáři transportovali Italku Francescu Marsagliovou.

Závod SP v sjezdovém lyžování v Crans Montaně (Švýcarsko):

1. Goggiaová (It.) 1:29,77, 2. Hählenová (Švéd.) -0,49, 3. Schmidhoferová (Rak.) -0,52, 4. Gutová-Behramiová -0,58, 5. C. Suterová (obě Švýc.) -0,59, 6. Venierová (Rak.) -0,68, 7. Brignoneová -0,78, 8. Fanchiniová (obě It.) -0,83, 9. Fluryová (Švýc.) -0,84, 10. Miradoliová (Fr.) -1,04.

Průběžné pořadí sjezdu (po 7 z 9 závodů): 1. Schmidhoferová 424, 2. Siebenhoferová (Rak.) 354, 3. Štuhecová (Slovin.) 343, 4. Venierová 335, 5. Weidleová (Něm.) 276, 6. C. Suterová 213, …23. Ledecká (ČR) 84.

Průběžné pořadí SP (po 28 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1794, 2. Vlhová (SR) 1075, 3. Holdenerová (Švýc.) 783, 4. Schmidhoferová 677, 5. Mowinckelová (Nor.) 631, 6. Hansdotterová (Švéd.) 547, …46. Ledecká 129, 100. Capová (ČR) 17.