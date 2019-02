Hirscher získal 19. glóbus, i když obří slalom v Bansku nevyhrál

před 3 hodinami

Rakušan Marcel Hirscher v bulharském Bansku získal už 19. křišťálový glóbus, přestože v obřím slalomu dnes prohrál stejně jako na mistrovství světa v Aare s Norem Henrikem Kristoffersenem. V této disciplíně Hirscher vyhrál čtyři ze šesti závodů sezony a už nemůže být předstižen, přestože seriál bude mít ještě dvě pokračování.

Právě obří slalom je Hirscherovou nejsilnější disciplínou a malý glóbus za něj vybojoval už pošesté. Nedávno oslavil celkové vítězství i ve slalomu. Ziskem devatenácté trofeje vyrovnal rekord Švéda Ingemara Stenmarka.

V Bansku po první jízdě vedl s náskokem 22 setin sekundy, ale druhé kolo zajel lépe Nor a o čtyři setiny ho předstihl. Třetí skončil stejně jako v lednu v Adelbodenu díky skvělému druhému kolu sedmatřicetiletý francouzský veterán Thomas Fanara.

Hirscherovi druhé kolo naopak vůbec nevyšlo a zajel až dvanáctý čas. Počet trofejí však zřejmě brzy zaokrouhlí, protože má osm závodů před koncem blízko i k celkovému triumfu ve Světovém poháru. V něm vyhrál sedm předchozích ročníků. Před Francouzem Alexisem Pinturaultem má náskok 490 bodů, ale zatím neslaví. "Slyšel jsem, že Alex je už mimo hru, ale já budu přijímat gratulace, až to bude i matematicky jisté," řekl Hirscher.

Závod SP v sjezdovém lyžování v Bansku (Bulharsko):

Muži - obří slalom:

1. Kristoffersen (Nor.) 2:26,87 (1:15,17+1:11,70), 2. Hirscher (Rak.) -0,04 (1:14,95+1:11,96), 3. Fanara -0,39 (1:15,73+1:11,53), 4. Pinturault (oba Fr.) -0,49 (1:15,63+1:11,73), 5. Kranjec (Slovin.) -0,66 (1:15,76+1:11,77), 6. Olsson (Švéd.) -1,00 (1:15,72+1:12,15), 7. Windingstad (Nor.) -1,67 (1:17,00+1:11,54), 8. Odermatt (Švýc.) -1,84 (1:16,82+1:11,89), 9. Ford (USA) -1,89 (1:16,57+1:12,19), 10. Nestvold-Haugen (Nor.) -2,18 (1:18,05+1:11,00)

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 7 z 9 závodů): 1. Hirscher 620, 2. Kristoffersen 402, 3. Pinturault 326, 4. Fanara 275, 5. Olsson 257, 6. Kranjec 256.

Průběžné pořadí SP (po 30 z 38 závodů): 1. Hirscher 1408, 2. Pinturault 918, 3. Kristoffersen 808, 4. Schwarz (Rak.) 560, 5. Paris (It.) 550, 6. Kriechmayr (Rak.) 539.