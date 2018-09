Kauza Ledecká: po silných slovech přichází mlčení. Jednání o smlouvě pokračují

před 1 hodinou

Průběh čtvrtečních jednání ani jedna ze stran blíže nekomentovala.

Praha - Svaz lyžařů ČR a Sport Invest dnes jednaly o reprezentační smlouvě dvojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké. Zástupci obou stran zatím ke kompromisu nedospěli, více podrobností nesdělili. Jednání budou dál pokračovat.

Po mediální přestřelce kolem podstaty problematických bodů smlouvy a toho, zda svaz vyhrožoval, nebo nevyhrožoval, že Ledeckou nebude přihlašovat na závody, dnes obě strany zasedly k jednomu stolu.

Průběh jednání ale ani jedna z nich blíže nekomentovala. "Svaz lyžařů ČR rozhodl, že nebude do ukončení jednání podávat žádné informace médiím. Pevně doufáme v to, že dospějeme k oboustranné dohodě, nicméně jednání stále pokračují," napsal svaz.

A manažerská agentura zastupující Ledeckou předložila obdobné vyjádření. "Se zástupci Svazu lyžařů České republiky jsme se dnes sešli, o celé věci budeme dál jednat. Více informací však v tuto chvíli nebudeme poskytovat," napsala médiím.

Od pondělka do středy padala z obou stran silná slova. Otec Ledecké Janek dokonce nevyloučil, že v případě nepodepsání smlouvy, kterou svaz považuje za nezbytnou pro účast na závodech Světového poháru, může jeho dcera začít závodit za jinou reprezentaci.

To by ale nebylo tak jednoduché. Pokud by neměla souhlas svazu, nesměla by podle regulí mezinárodní federace FIS závodit s jinou licencí rok od konce poslední sezony. Šéf Sport Investu David Trávníček ve středu v reakci na Ledeckého slova zdůraznil, že je přesvědčen, že úspěšná snowboardistka a lyžařka bude nadále reprezentovat Českou republiku.