Hirscher vyhrál popáté slalom SP v Záhřebu, jediný Čech nedokončil první kolo

před 5 hodinami

Rakouský lyžař Marcel Hirscher vyhrál popáté slalom Světového poháru v Záhřebu. Sedminásobný celkový vítěz seriálu si připsal 64. vítězství v kariéře, z toho třicáté ve slalomu speciál.

Devětadvacetiletý Hirscher v chorvatské metropoli útočil z druhého místa po prvním kole. Pozici průběžného lídra nevyužil jeho krajan Marco Schwarz, jenž jel jako poslední, ale po chybě závod nedokončil. Nenavázal tak na překvapivé vítězství z novoročního paralelního slalomu v Oslu.

"Samozřejmě je to škoda. Věděl jsem, že musím jet naplno, protože ostatní na mě dotahovali. Bohužel to nedopadlo, byl jsem v té brance trošičku dřív. Jasně že jsem naštvaný, ale jede se dál," uvedl Schwarz, jenž po prvním kole vedl před Hirscherem o 37 setin.

Na druhém místě skončil s odstupem rovných šesti desetin Francouz Alexis Pinturault, třetí byl o další dvě setiny zpět Rakušan Manuel Feller.

"Šel jsem do toho s plným rizikem. Možná to tak z televize nevypadá, ale chybí mi taková ta samozřejmost. Není to tak kvalitní a suverénní, takže jsem rád, jak to dnes dopadlo," uvedl Hirscher, jenž v předchozích dvou slalomech chyběl na stupních vítězů. V Záhřebu vyhrál v letech 2012, 2013, 2015 a loni.

Jediný český lyžař na startu Jan Zabystřan nedokončil první kolo.

Hirscher po šestém vítězství v sezoně vede Světový pohár o 335 bodů před Norem Henrikem Kristoffersenem. Dvojnásobný olympijský vítěz zároveň vládne pořadí ve speciálním a obřím slalomu.

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Záhřebu:

Muži - slalom:

1. Hirscher (Rak.) 1:48,64 (52,17+56,47), 2. Pinturault (Fr.) -0,60 (52,57+56,67), 3. Feller (Rak.) -0,62 (52,22+57,04), 4. Noel (Fr.) -1,20 (52,58+57,26), 5. Kristoffersen -1,35 (52,50+57,49), 6. Foss-Solevaag (oba Nor.) -1,62 (53,53+56,73), 7. Rodeš (Chorv.) -1,67 (53,53+56,78), 8. Neureuther (Něm.) -1,85 (53,69+56,80), 9. Yule (Švýc.) -1,94 (52,68+57,90), 10. Gross (It.) -1,97 (53,99+56,62), …Zabystřan (ČR) nedokončil 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 5 z 12 závodů): 1. Hirscher 336 b., 2. Yule 246, 3. Schwarz (Rak.) 235, 4. Kristoffersen 209, 5. Ryding (Brit.) 184, 6. Matt (Rak.) 181.

Průběžné pořadí SP (po 18 z 41 závodů): 1. Hirscher 756, 2. Kristoffersen 421, 3. Franz (Rak.) 408, 4. Kilde (Nor.) a Pinturault oba 392, 6. Svindal (Nor.) 369.