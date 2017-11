Hirscher si v Praze užil jízdu autobusem, pak převzal hned dvě ceny: od ANOC i Rakušanů

před 1 hodinou

Hvězdný alpský lyžař Marcel Hirscher z Rakouska převzal v Praze převzal hned dvě ceny za jednu z nejvydařenějších sezon v kariéře.

Praha - Asociace národních olympijských výborů (ANOC) zvolila rakouského lyžaře Marcela Hirschera nejlepším sportovcem Evropy, o několik desítek minut později poté přímo v mixzóně Fora Karlín převzal i cenu pro nejlepšího sportovce Rakouska. Národní ceny se totiž v Rakousku vyhlašovaly ve stejném termínu.

"Je to úžasné. Bylo skvělé sedět v jednom autobuse se všemi těmi sportovci a říkali jsme si, kdo je to? To je skupina, co vyhrála 4×400 metrů na letním mistrovství světa. Bylo neuvěřitelné sedět tam jako lyžař," řekl Hirscher, který v letošním roce získal na MS dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili.

"Pro sjezdové lyžování je velké ocenění, že tady mohu být. V Rakousku je to nejpopulárnější sport, ale z pohledu Evropy nebo celého světa je to malý sport," dodal Hirscher, který letos pošesté v řadě ovládl celkové hodnocení Světového poháru.

ANOC, která má v současnosti v Praze valné shromáždění, ocenila téměř dvě desítky sportovců a funkcionářů z celého světa. Oproti předešlým letům se totiž tentokrát vyhlašovali nejlepší sportovci jednotlivých kontinentů a na závěr byly uděleny tři speciální ceny.

Do české metropole si pro trofeje přiletěli například i venezuelská trojskokanka Yulimar Rojasová, jihoafrický plavec Chad Le Clos nebo veslař Robert Manson z Nového Zélandu, jeden z největších současných soupeřů Ondřeje Synka.

Speciální individuální ceny převzali rumunská gymnastka a pětinásobná olympijská vítězka Nadia Comaneciová, dlouholetý šéf jamajského olympijského výboru Michael Fennell a uruguayský funkcionář Julio Maglione, který stál v čele tamní fotbalové asociace i Mezinárodní plavecké federace.

Ceny Asociace národních olympijských výborů (ANOC):

Evropa:

Nejlepší žena: Sarah Sjöströmová (plavání, Švédsko).

Nejlepší muž: Marcel Hirscher (sjezdové lyžování, Rakousko).

Afrika:

Nejlepší žena: Farida Osmanová (plavání, Egypt).

Nejlepší muž: Chad Le Clos (plavání, JAR).

Amerika:

Nejlepší žena: Yulimar Rojasová (atletika - trojskok, Venezuela).

Nejlepší muž: Jarrin Solomon, Jereem Richards, Machel Cedenio, Lalonde Gordon, Renny Quow (atletika - štafeta 4×400 metrů, Trininad a Tobago).

Asie:

Nejlepší žena: Sung Jü (judo, Čína).

Nejlepší muž: Mutaz Issa Baršim (atletika - výška, Katar).

Oceánie:

Nejlepší žena: Sarah Gossová (ragby, Nový Zéland).

Nejlepší muž: Robert Manson (veslování, Nový Zéland).