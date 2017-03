Hirscher potvrdil nadvládu v obřím slalomu i v Aspenu

před 1 hodinou

Má už 45 vítězství v kariéře. Rakušan Marcel Hirscher ovládl finále Světového poháru v Aspenu.

Aspen (USA) - Rakušan Marcel Hirscher vyhrál ve finále Světového poháru v Aspenu obří slalom a oslavil 45. triumf v kariéře. V předposledním závodu sezony potvrdil svoji nadvládu v disciplíně, v níž vybojoval malý glóbus díky čtyřem vítězstvím a čtyřem druhým místům. Neprosadil se jen v paralelní obdobě obřího slalomu v prosinci v Alta Badii.

Hirscher po prvním kole zaostával o setinu za Felixem Neureutherem. Německý lyžař ale cestu za prvním triumfem v sezoně nedotáhl a po druhé jízdě v součtu prohrál s mistrem světa o 53 setin.

Hirscher do Aspenu přijel už jako jistý držitel velkého křišťálového glóbu, který získal pošesté v řadě, a obří slalom ovládl ve třetím závodě za sebou. V neděli zakončí sezonu ve slalomu rovněž s jistotou celkového prvenství.

"Teď už je to všechno mnohem lehčí, protože odpadl tlak. Ale jsem závodník a chci pořád vyhrávat. Nejsem tu, abych tu prožil hezký víkend. Hezký víkend je to tehdy, když jezdím rychle," řekl spokojený vítěz.

Třetí skončil už s více než sekundovým odstupem Francouz Mathieu Faivre. K pódiovému umístění mu pomohl nezdar krajana Alexise Pinturaulta, který po třetím místě po první jízdě druhou nedokončil.

Finále SP v sjezdovém lyžování v Aspenu (USA):

Muži - obří slalom:

1. Hirscher (Rak.) 1:49,79 (53,12+56,67), 2. Neureuther (Něm.) -0,53 (53,11+57,21), 3. Faivre (Fr.) -1,19 (53,47+57,51), 4. Luitz (Něm.) -1,32 (53,64+57,47), 5. Olsson (Švéd.) -1,60 (53,74+57,65) a Eisath (It.) -1,60 (55,01+56,38), 7. Kristoffersen (Nor.) -1,71 (54,31+57,19), 8. Leitinger (Rak.) -1,86 (54,48+57,17), 9. Haugen (Nor.) -2,02 (54,25+57,56), 10. Sarrazin (Fr.) -2,14 (54,55+57,38).

Konečné pořadí obřího slalomu (po 9 závodech): 1. Hirscher 733, 2. Faivre 440, 3. Pinturault (Fr.) 439, 4. Neureuther 370, 5. Kristoffersen 328, 6. Haugen 282, …37. Krýzl (ČR) 31.

Průběžné pořadí SP (po 35 z 36 závodů): 1. Hirscher 1549, 2. Jansrud (Nor.) 924, 3. Kristoffersen 903, 4. Pinturault 875, 5. Neureuther 710, 6. Fill (It.) 693, …81. Krýzl 75, 141. Berndt (ČR) 8.

autor: ČTK | před 1 hodinou