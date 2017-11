Jazykolam Hlaváčkové i kobereček pro brunejského prince. Tak Praha hostí olympijské výbory světa

před 52 minutami

Praha hostí třináct set funkcionářů a sportovců z 205 zemí světa, kteří se sešli v hotelu Hilton na zasedání valného shromáždění Asociace národních olympijských výborů (ANOC). Středeční večer byl ve znamení úvodní recepce, kterou odmoderovala netradiční dvojice krasobruslař Tomáš Verner a tenistka Andrea Hlaváčková.

Praha - Předloni to takhle žilo ve Washingtonu, poté v Dauhá a nyní se hostitelem stala Praha. V hotelu Hilton se to tento týden hemží zástupci z 205 zemí světa, aby se tu zúčastnili shromáždění Asociace národních olympijských výborů (ANOC).

Středeční večer byl ve znamení úvodní recepce a slavnostního přivítání. Za zvuků občasného cinkání skleniček a příborů předstoupili před zaplněné atrium hotelu bývalý krasobruslař Tomáš Verner a čerstvá vítězka tenisového Turnaje mistryň Andrea Hlaváčková coby moderátoři krátkého oficiálního programu.

Vše museli přednést v angličtině a hned na začátek tak auditoriu přiznali, že jsou pořádně rozklepaní. "Nikdy v životě jsem to nedělala a nervózní jsem byla dost. Člověk ani neví, jaký bude tón jeho hlasu v mikrofonu, když poprvé promluví," přiznala s úsměvem tenistka.

"Já byl nervózní nejen proto, že jsem to měl ve scénáři, ale nervozita pramenila i z toho, že jsem viděl, jak tady všichni makají kolem a my měli tu slávu vykopnout. A kdybychom to kopli špatným směrem, tak by byl průšvih," dodal Verner.

I když si sportovní moderátorská dvojice vedla skvěle, stejně se jednoho škobrtnutí nevyvarovala, když se Hlaváčková zamotala do složitého jména šejka Ahmada Fahada Sabaha, předsedy ANOC.

"My se dohadovali, který z nás ho vyfasuje. Byl jak horká brambora. Nakonec jsem si věřila tak, že jsem se při vyslovování jeho jména ani nedívala na papírek s textem a zapomněla na všechno. Naštěstí to vzal sportovně," culila se s ruměncem ve tváři Hlaváčková.

Zákon schválnosti se postaral o vtipný moment i ve chvíli, kdy se jeden ze zhruba dvou stovek civilních hostů, kteří jsou v Hiltonu ubytovaní, aniž by měli cokoli společného se shromážděním ANOC, rozhodl vyjet v županu proskleným výtahem zrovna ve chvíli, kdy na stejnou stěnu upíraly pohledy stovky párů očí. Pořadatelé totiž na celou plochu promítali medailonek představující Prahu a českou sportovní historii.

To ale nemohlo zkazit dojem z jinak příjemného uvítání. Však také šéf Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach české pořadatele pochválil. "Ne nadarmo už sám Pierre de Coubertain říkal, že nebýt českého sportu, nebylo by ani olympijských her. Češi dodnes přicházejí s inspirativními nápady a jsou pro svět sportu přínosem," řekl v úvodním proslovu Bach.

Narážel tak na to, že sokolské hnutí bylo velkou inspirací pro otce olympijské myšlenky. "Myslím, že máme světovému olympismu co dát. Tady je sport zakořeněný v srdci lidí. Jsem moc rád, že je nyní takováhle akce v Praze. Poprvé v historii země jsou tady zástupci 205 států. Tak dvě třetiny z nich jsou tady vůbec poprvé a my jim chceme Českou republiku představit," prohlásil předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

V českém hlavním městě proběhne už 22. Velké shromáždění ANOC, pořadatelská města se každý rok střídají a stejně tak jednotlivé kontinenty, na řadě byla Evropa a volba padla právě na Prahu.

"Před dvěma lety tu bylo zasedání evropských olympijských výborů a zpětná vazba byla tak pozitivní, že se dostala i k šejkovi Sabahovi. Ten tu sám byl hostem a říkal, že není moc států na světě, kde by se mohl projít pohodlně po městě a nemusel mít kolem sebe dvě ochranky jako v Praze. Dostali jsme tak nabídku, jestli nechceme uspořádat i shromáždění ANOC," přiznal místopředseda ČOV pro zahraniční vztahy Roman Kumpošt.

Rekordní návštěva ze všech koutů světa si ale také vyžaduje vysoké bezpečnostní standardy. Žádný z hostů se nedostane do areálu hotelu, aniž by neprošel bezpečnostním rámem.

"Je to nutnost, ale musím říct, že security se chová velmi mile a prohlídky probíhají v přátelském duchu. Myslím, že všichni hosté jsou rádi, že se na takové akci mohou cítit bezpečně," uvedl Kumpošt.

Kromě toho museli organizátoři řešit i specifické požadavky některých exotických národností. Kupříkladu sháněli modlitební kobereček pro brunejského prince.

"To nás překvapilo, ale nakonec jsme ho ze dne na den sehnali. Arabští představitelé zase chtěli mít stále k dispozici auto se stejným řidičem, aby si na něj zvykli. To Evropanům nevadí, že si na odvoz zavolají, počkají si dvě minuty a pokaždé jedou s někým jiným," dodává Kumpošt.

Zasedání ANOC v české metropoli koná až do soboty. Řešit bude různé procesní záležitosti, ale i to, jak budou vypadat příští olympiády. V pátečním programu jsou připravené prezentace od her v Pchjongčchangu 2018 až po Los Angeles 2028.