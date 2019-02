Další pád Ledecké. Chyba je ve mně, dumala česká hvězda po nevydařeném tréninku na MS

před 1 hodinou

Ester Ledecká na mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Aare v prvním tréninku sjezdu upadla. Dvojnásobná olympijská vítězka neustála skok, po sněhu doklouzala do sítě, zvedla palec na znamení, že je v pořádku, a pak volně dojela do cíle.

Na úvod šampionátu Ledecká nenavázala na povedené loňské vystoupení v Aare ve sjezdu ve finále Světového poháru, v němž skončila jedenáctá.

"Loni jsme vrchní pasáž ani jednou nejely, takže jsem nevěděla, co od skoku očekávat. Holky přede mnou s tím moc neměly problém, takže je chyba ve mně. Musím zjistit, co jsem udělala špatně," řekla Ledecká.

"Kecla jsem si prostě na zadek," komentovala v cílovém prostoru pád po skoku do nejstrmější pasáže trati. Chvilku po něm klouzala po boku, pak i po břiše, až se zastavila v oranžových sítích.

"Naštěstí tam bylo dost manévrovacího prostoru. Snažila jsem se brzdit před sítí, což se úplně nepovedlo, ale když jsem k ní přijela, měla jsem malou rychlost a náraz byl minimální," líčila třiadvacetiletá Ledecká.

Hned vstala a mávala, aby bylo v kamerách vidět, že je v pořádku. "To bylo kvůli mamce, aby v cíli věděla, že jsem v pořádku," řekla Ledecká, která mívá problémy se zády. Loni právě v Aare nedokončila při finále Světového poháru super-G a ztěžka došla k autu. "Jsem v pohodě, nic mě nebolí," ujišťovala tentokrát.

Olympijská vítězka superobřího slalomu z loňských her se snaží nejezdit riskantně, aby se vyhnula divokému karambolu. "Neměla jsem zatím velký pád, ani se na žádný nechystám," řekla a tvrzení hned zaklepala pro štěstí.

V sítích se ocitla ale i předloni po super-G v kanadském Lake Louise a tehdy byla situace horší. "Tam jsem se do ní vyloženě zamotala a bylo horší se vyprostit."

Z mrazivého počasí spěchala po tréninku do tepla. Zahřát se, ale především zjistit u videa s trenéry Tomášem a Ondřejem Bankovými, proč spadla. "Abych to napravila. Předpokládám, že jsem udělala malej pohyb. Nebo žádnej. Nebo jsem přilítla ze špatný strany. Těžko se to analyzuje, rozebereme to," předpokládala.

Ledecká kvůli lyžařskému šampionátu neobhajuje zlato a stříbro na souběžně konaném mistrovství světa ve snowboardingu. Na lyžích se jí v poslední době příliš nedařilo. V generálce na MS obsadila po velké chybě ve sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu 34. místo, předtím v německém středisku nedokončila po pádu super-G.

"Nechcete mě trápit, ale trápíte mě," naoko se zlobila Ledecká při zmínce, že v USA na snowboardu mohla obhajovat zlato a stříbro. Ledecká se dlouho rozmýšlela, jak oba šampionáty zkombinovat, nakonec ale musela udělat rozhodnutí a zvolila lyže.

"Stojím si za tím. Těším se na to, co tady prožiju," řekla před úterním super-G, v němž loni na olympijských hrách v Pchjongčchangu získala senzačně zlato. Sjezd je na lyžařském šampionátu na pořadu až v neděli a na programu jsou ještě další tři tréninky. Navíc by měla Ledecká jet i sjezd v rámci kombinace.

První trénink sjezdu vyhrála Rakušanka Tamara Tipplerová. S kariérou se loučící americká hvězda Lindsey Vonnová startovala s jedničkou a byla jedenáctá. Druhá česká reprezentantka na startu Kateřina Pauláthová, která jela trénink v rámci přípravy na super-G a kombinaci, skončila na 43. příčce z 46 klasifikovaných.

"Chce to sjezdy jezdit a já to nejezdím, takže mě rychlost překvapí. Lyže si pak se mnou dělají, co chtěj," řekla Pauláthová, která dvakrát málem spadla. Do dějiště šampionátu přijela vzhledem k problémům s leteckou dopravou kvůli sněhu až ve tři hodiny ráno před tréninkem. "Spala jsem čtyři hodiny a jsem ráda, že jsem to přežila," oddechla si.