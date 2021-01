"Bolelo to od začátku do konce." Razýmová má nejlepší umístění v sezoně, byla devátá

Běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová skončila devátá ve stíhacím závodě na 10 kilometrů klasicky, který byl dalším dílem Tour de Ski. Česká reprezentantka tak zaznamenala nejlepší výsledek v této sezoně Světového poháru, předčila desáté místo z Davosu.

V Toblachu zvítězila Ruska Julia Stupaková, která vstupovala do závodu ze čtvrtého místa po úterní volné desítce. Mezi muži dominoval Rus Alexandr Bolšunov, jenž vyhrál téměř o minutu a čtvrtým triumfem v řadě si upevnil vedení v Tour de Ski. Nejlepší Čech Michal Novák doběhl na 32. místě.

Razýmové v úterý kvůli pádu před cílem těsně unikla první desítka, ale na jedenácté příčce měla blízko až k sedmé pozici. Celý závod se držela ve skupině právě o sedmé místo a finišovala těsně za Ruskou Alisou Žambalovovou a Němkou Katharinou Hennigovou na deváté příčce.

"Konečně to vyšlo! Ale musím říct, že ten závod bolel od začátku až do konce, protože jsme v té skupině jely opravdu vysoké tempo. Jsem moc ráda, že to vyšlo do desítky a je to pro mě velká vzpruha nejen psychicky, ale také fyzicky. Když se daří, tak se vždycky ještě nějaké síly najdou," pochvalovala si Razýmová.

Její odstup na čelo zůstal těsně pod hranicí jedné minuty, což byla její ztráta na startu. V celkovém pořadí Tour de Ski se po pátém z osmi závodů posunula z patnácté na třináctou příčku.

Žádný další český lyžař dnes nebodoval. Nejblíže k tomu z ostatních měl Novák, kterému uniklo 30. místo o necelé čtyři sekundy. Jeho sestra Petra skončila sedmatřicátá.

Vedení v ženském pořadí Tour udržela Američanka Jessie Digginsová. Kvůli pádu při nájezdu do druhého okruhu ztratila náskok, který jí přineslo úterní vítězství, ale nakonec finišovala jako třetí těsně za Stupakovou a Švédkou Ebbou Anderssonovou. Digginsová vede o 22 sekund před krajankou Rosie Brennanovou.

Zatímco mezi ženami jsou malé odstupy, mužskému hodnocení dominuje Bolšunov. Dnes předvedl suverénní představení, když rychle přidával další vteřiny k osmisekundovému náskoku ze startu a navýšil ho přes minutu. V závěru pronásledovatelé jeho náskok stáhli na 55,5 sekundy, ale i tak si Bolšunov upevnil vedení v Tour de Ski na dvě minuty a šest sekund.

Muži kvůli technickým problémům s televizním pokrytím trati jeli nakonec po ženském okruhu, který absolvovali čtyřikrát. Proto měli závod o 1,8 kilometru kratší než plánovaných 15 kilometrů. Stejně jako v úterý dominovali Rusové. Druhé místo ve finiši získal Ivan Jakimuškin před Jevgenijem Bělovem. Třetí místo v celkovém pořadí udržel Francouz Maurice Manificat, který se držel ve skupině se šesti Rusy a doběhl šestý.

Novák si polepšil ze 34. místa o dvě příčky, v těsném finiši ho dělilo pět sekund od 26. pozice. "S výkonem jsem dneska spokojený. Takticky se mi podařilo šetřit síly ve skupině, což bylo výhodné i s ohledem na profil tratě. Nečekal jsem, že se budu cítit až tak dobře. Pomohly k tomu také lyže, které jsem měl skvělé. Síly mi dodávalo i to, že jsme dojížděli závodníky před námi. Pak se nám podařilo dostat do skupiny, která mohla jet o 26. místo. Věřil jsem si, že ve finiši budu silnější, ale pořadatelé zúžili trať, takže mi tam nezůstalo žádné místo," hodnotil svůj výkon.

Dnešními závody se běžci rozloučili s Toblachem. Poslední tři díly Tour de Ski včetně závěrečného výjezdu na sjezdovku se uskuteční od pátku do neděle ve Val di Fiemme.

SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Toblachu (Itálie) - stíhací závody klasicky:

Ženy (10 km): 1. Stupaková (Rus.) 29:24,7, 2. Anderssonová (Švéd.) -0,7, 3. Digginsová -0,8, 4. Brennanová (obě USA) -17,3, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -37,3, 6. Sorinová -38,3, 7. Žambalovová (obě Rus.) -58,5, 8. Hennigová (Něm.) -58,5, 9. Razýmová (ČR) -59,3, 10. Něprjajevová (Rus.) -1:01,7, …37. Nováková -3:53,1, 42. Janatová -4:21,1, 43. Hynčicová (všechny ČR) -4:21,2.

Průběžné pořadí Tour (po 5 z 8 závodů): 1. Digginsová 1:54:15, 2. Brennanová -22, 3. Stupaková -58, 4. Karlssonová (Švéd.) -1:29, 5. Sorinová -1:53, 6. Anderssonová -2:08, …13. Razýmová -3:06, 38. Nováková -8:33, 42. Janatová -10:09, 44. Hynčicová -10:40.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 28 závodů): 1. Brennanová 580, 2. Sorinová 488, 3. Digginsová 432, 4. Něprjajevová 400, 5. Lampičová (Slovin.) 383, 6. Stupaková 382, …20. Razýmová 151, 32. Janatová 77, 40. Beranová (ČR) 53, 66. Nováková 12, 71. Hynčicová 10.

Muži (15 km): 1. Bolšunov 34:32,9, 2. Jakimuškin -55,5, 3. Bělov 55,6, 4. Červotkin -56,8, 5. Melničenko (všichni Rus.) -58,7, 6. Manificat (Fr.) -1:01,4, 7. Spicov -1:04,2, 8. Malcev -1:12,1, 9. Semikov (všichni Rus.) -2:02,5, 10. Bögl (Něm.) 2:02,5, …32. Novák -3:28,1, 45. Fellner -4:55,4, 54. Knop (všichni ČR) -6:37,2.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 5 z 8 závodů): 1. Bolšunov 2:15:51, 2. Malcev -2:06, 3. Manificat -2:09, 4. Spicov -2:15, 5. Jakimuškin -2:30, 6. Bělov 3:16, …29. Novák -7:11, 50. Fellner -11:17, 56. Knop -13:53.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 28 závodů): 1. Bolšunov 758 b., 2. Pellegrino (It.) 372, 3. Jakimuškin 340, 4. Melničenko 325, 5. Klaebo (Nor.) 296, 6. Bělov 294, …43. Novák 55, 64. Šeller 24, 83. Pechoušek 10, 85. Černý 10, 88. Kalivoda (všichni ČR) 8.