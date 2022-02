Janatová se ve sprintu v Lahti blýskla jedenáctým místem. Vyhráli olympijští šampioni

Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová obsadila 11. místo ve sprintu Světového poháru volnou technikou v Lahti a přiblížila se životnímu maximu. Michal Novák byl osmnáctý. Vyhráli olympijští šampioni z Pekingu Johannes Hösflot Klaebo z Norska a Švédka Jonna Sundlingová.

V Lahti startovali tři čeští reprezentanti a všichni postoupili z kvalifikace do vyřazovací části. V ní se dostala nejdál Janatová, jež jela semifinále. Ve své jízdě obsadila šesté místo a byla klasifikována jako jedenáctá. O dvě příčky zaostala za životním devátým místem ze sprintu v Drážďanech v prosinci 2020.

"Je to moje nejlepší letošní umístění a první postup do semifinále v této sezoně, takže jsem za výsledek moc ráda," uvedla Janatová v tiskové zprávě svazu.

"Do čtvrtfinále jsem si schválně vybrala rozjížďku s Digginsovou, která vždycky jezdí hodně rychle od startu až do cíle. Tenhle plán mi vyšel a byl z toho postup. V semifinále pro mě byla zabijácká kombinace poslední rozjížďky a prvního semifinále, kvůli které jsem měla minimální čas na odpočinek. Snažila jsem se bojovat a jet v kontaktu, ale pak už to pro mě bylo těžké," dodala.

Druhá Češka Tereza Beranová, jež proklouzla do hlavní fáze jako poslední třicátá, vypadla ve čtvrtfinále a skončila na 25. pozici. První kolo bylo konečnou také pro Nováka, jenž byl ve své rozjížďce čtvrtý o jednu příčku za trojnásobným olympijským šampionem z Pekingu Alexandrem Bolšunovem. Do semifinále se na čas nedostal Novák ani slavný Rus.

Finálové jízdy měly naprosto odlišný průběh. Zatímco Sundlingová si dojela pro vítězství suverénně s více než třísekundovým náskokem, Klaebo do posledních metrů bojoval s vítězem kvalifikace Lucasem Chanavatem. Nakonec lídr SP porazil Francouze ve fotofiniši o pouhé čtyři setiny.

Švédky obsadily kompletní stupně vítězů, šestá dojela vedoucí žena seriálu Natalja Něprjajevová z Ruska. U mužů rozbil Chanavat norský trojblok.

V neděli se v Lahti pojedou závody 10 a 15 km klasickou technikou.

SP v běhu na lyžích v Lahti (Finsko) - sprint volně:

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:58,34, 2. Chanavat (Fr.) -0,04, 3. Skar -0,23, 4. Taugboel (oba Nor.) -0,58, 5. Retivych (Rus.) -0,90, 6. Wang Čchiang (Čína) -7,77, …18. Novák (ČR).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 27 závodů): 1. Klaebo 1295, 2. Bolšunov (Rus.) 833, 3. Valnes (Nor.) 535, 4. Niskanen (Fin.) 485, 5. Golberg (Nor.) 474, 6. Jakimuškin (Rus.) 437, …21. Novák 246, 75. Černý 29, 80. Šeller 24, 91. Pechoušek 16, 97. Fellner 15, 113. Kalivoda 7, 123. Knop (všichni ČR) 5.

Ženy: 1. Sundlingová 3:12,86, 2. Ribomová -3,28, 3. Dahlqvistová (všechny Švéd.) -3,67, 4. Digginsová (USA) -3,93, 5. Lampičová (Slovin.) -4,01, 6. Něprjajevová (Rus.) -4,69, …11. Janatová, 25. Beranová (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 27 závodů): 1. Něprjajevová 893, 2. Digginsová 684, 3. Anderssonová (Švéd.) 648, 4. H. Wengová (Nor.) 586, 5. Dahlqvistová 529, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) 520, …36. Janatová 112, 76. Beranová 19, 89. Hynčicová 11, 108. Nováková (obě ČR) 2.