Winslow dostal pokutu. V zápase rozšlápl protihráči brýle: Myslel jsem, že už se mu nelíbily, řekl

před 1 hodinou

V sérii play off NBA mezi Miami a Philadelphií to jiskří. Justise Winslow vyvázl s pokutou 15.000 dolarů.

New York - Basketbalista Justise Winslow z Miami dostal od vedení NBA pokutu 15.000 dolarů (309 tisíc korun) za to, že ve čtvrtečním utkání prvního kola play off úmyslně šlápl protihráči Joelu Embiidovi z Philadelphie na obličejovou masku.

Incident se odehrál v druhé čtvrtině, kdy Embiidovi spadly z masky brýle a kamerunský pivot se následně zbavil i zbytku obličejové ochrany. Winslow na ležící brýle šlápl a odhodil je ze hřiště, což vedení ligy označilo za nesportovní chování.

"Hodil ji (masku) na zem. Myslel jsem, že se mu asi už přestala líbit," vysvětloval Winslow. "Šlápl na ně a zkusil je zlomit, ale já jich mám asi padesát. Tak snadno mě z té série nedostanete," reagoval Embiid.

Embiid kvůli zlomenině očnice nehrál tři týdny. Při debutu v play off nastřílel 23 bodů a pomohl Philadelphii zvítězit na palubovce Miami 128:108. Sixers vedou v sérii 2:1 na zápasy.