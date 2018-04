Wizards už prohrávají v sérii 0:2, Toronto tentokrát vyhrálo jedenáct bodů

AKTUALIZOVÁNO před 6 minutami

Washington Wizards i s Tomášem Satoranským si připsal v play off NBA druhou jasnou porážku, tentokrát Raptors podlehl na jeho palubovce 119:130. Tomáš Satoranský strávil na hřišti bezmála patnáct minut a připsal si tři body. Druhé vítězství v sérii si připsali také basketbalisté Bostonu, kteří porazili Milwaukee 120:106, a New Orleans, kteří přehráli Portland 111:102.

New York - Basketbalisté Toronta po dominantním výkonu porazili Washington 130:119 a v prvním kole play off NBA vedou 2:0 na zápasy. Tomáš Satoranský odehrál téměř 15 minut a prohru zmírnil třemi body. Ve zbývajících úterních zápasech Boston podruhé přehrál Milwaukee a Portland opět nestačil na New Orleans.

Otto Porter vstřelil po 14 sekundách úvodní koš zápasu, ale to bylo naposledy, kdy Washington vedl. V první čtvrtině hosté nestíhali v obraně a po 12 minutách prohrávali 27:44. Toronto vedlo v průběhu zápasu až o 23 bodů. Wizards se v poslední části přiblížili na pětibodový rozdíl, ale více jim soupeř nedovolil. Domácí táhl DeMar DeRozan, který si 37 body vyrovnal osobní rekord v play off. Jonas Valenčiunas přidal 19 bodů a 14 doskoků.

Washingtonu nestačilo 29 bodů a devět asistencí Johna Walla, který odehrál 32 minut. Zhruba stejnou dobu na hřišti strávil i Ty Lawson, kterého Wizards angažovali na konci základní části. Při své premiéře za Washington nasbíral 14 bodů a osm asistencí. Špatný zápas odehrál Bradley Beal, jenž trefil pouze tři střely z pole a při jeho účasti ve hře Washington prohrál o 37 bodů. Trenér Scott Brooks opět moc nedůvěřoval Satoranskému, jenž odehrál pouze 14 minut, během nichž si připsal tři body, čtyři doskoky a jednu asistenci.

Podobný průběh jako v Torontu měl i druhý zápas série Boston - Milwaukee. Domácí Celtics prohrávali pouze chvíli v první čtvrtině, ale poté si vypracovali až dvacetibodový náskok. K vítězství zavelel Jaylen Brown 30 body, Terry Rozier přidal 23 bodů. Bucks vedl Jannis Adetokunbo s 30 body, devíti doskoky a osmi asistencemi. Khris Middleton přidal 25 bodů.

Ve skvělých výkonech pokračuje New Orleans. Pelicans na hřišti Portlandu prohrávali v prvním poločase až o devět bodů, ale nakonec slavili vítězství 111:102 a vedou 2:0 na zápasy. Jrue Holiday dal za vítěze v poslední čtvrtině 12 ze svých 33 bodů. Anthony Davis zaznamenal 22 bodů a 13 doskoků. Blízko k zisku triple double byl Rajon Rondo s 16 body, 10 doskoky a devíti asistencemi. Za Portland dal 22 bodů C. J. McCollum, Damian Lillard proměnil jediný ze sedmi trojkových pokusů a zůstal na 17 bodech.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 2. zápasy:

Toronto - Washington 130:119 (za hosty Satoranský 3 body, 4 doskoky, 1 asistence), stav série 2:0; Boston - Milwaukee 120:106, stav série 2:0.

Západní konference - 2. zápas:

Portland - New Orleans 102:111, stav série 0:2.