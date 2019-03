Washington vyhrál ve Phoenixu, kterému nepomohlo 50 bodů Bookera

před 46 minutami

Basketbalisté Washingtonu zvítězili v NBA na palubovce nejhoršího týmu Západní konference Phoenixu 124:121 a drží teoretickou šanci na postup do play off. Výhru v koncovce zařídil pivot Thomas Bryant. Po něm byl druhým nejvytíženějším hráčem Wizards rozehrávač Tomáš Satoranský. Český reprezentant nastřílel v zápase 16 bodů. Hlavní hvězdou večera byl ale domácí Devin Booker, autor 50 bodů.

Washington druhé utkání ve dvou dnech zvládl, ale na 31. výhru v ročníku se pořádně nadřel. Ani jeden z týmů si během zápasu nevypracoval dvouciferný náskok, domácí vedli nejvíc o šest a hosté o sedm bodů. Vedení se měnilo hned čtyřiadvacetkrát.

Satoranský strávil na palubovce přes 38 minut, proměnil tři z pěti střel, 10 z 12 trestných hodů a přidal i tři zisky.

V poslední části měli většinu času navrch Wizards. Po útočném doskoku a dopichu Jabariho Parkera (28 bodů, 15 doskoků) hosté měli dvě minuty před koncem k dobru čtyři body. Jenže pak Bradley Beal (28 bodů) jednou míč ztratil, z dalšího útoku minul trojku a Suns vyrovnali.

Půl minuty před koncem vzal zápas do svých rukou Bryant. Nejprve trefil v utkání druhou trojku, na kterou ještě odpověděl Jamal Crawford, ale necelé tři sekundy před koncem Bryant po Bealovu nahození míče do vzduchu ke koši ho chytil a ve výskoku rovnou zasmečoval.

"Spoluhráči mi věřili a to vám hodně pomůže. Jsem rád, že jsem se jim za to odvděčil nejen tou trojkou v závěru. Měl jsem co napravovat. V předchozích zápasech a vlastně za celý rok jsem minul i hodně dobrých pokusů. Mít zase zpátky sebedůvěru je skvělé," těšilo Bryanta.

Výsledek pojistil ještě trestným hodem a zaznamenal 18 bodů a osobní maximum 19 doskoků. K ukončení pětizápasové série porážek Washingtonu přispěl 21 body náhradník Jordan McRae.

Křídelní hráč Phoenixu Troy Daniels v poslední akci zápasu z dálky neuspěl, i tak byl s 15 body druhým nejlepším střelcem týmu. Tím vůbec nejlepším byl Booker, který k 50 bodům ještě doskočil 10 míčů. Dvaadvacetiletý Booker se stal prvním hráčem klubu a vůbec nejmladším hrám v historii soutěže, který ve druhém zápase po sobě pokořil padesátibodovou hranici.

Obhájci titulu z Golden State zase odskočili na prvním místě Západní konference Denveru, a to díky výhře 118:103 v Memphisu. Stephen Curry se o to postaral 28 body a 10 doskoky. Kevin Durant dal 28 bodů. Oklahoma zdolala Indianu 107:99. Russell Westbrook předvedl 133. triple double v kariéře a už jen pět ho dělí v historický tabulce od druhého místa Earvina "Magica" Johnsona.

Výsledky NBA:

Phoenix - Washington 121:124 (za hosty Satoranský 16 bodů, 1 doskok, 2 asistence), Chicago - Portland 98:118, Memphis - Golden State 103:118, Oklahoma City - Indiana 107:99, Utah - LA Lakers 115:100.