Washington prodloužil v NBA sérii domácích výher na třináct

Tomáš Satoranský přispěl k výhře Wizards nad Memphisem dvěma body a třemi doskoky i asistencemi.

Washington - Basketbalisté Washingtonu prodloužili v NBA sérii domácích vítězství na třináct. Ve Verizon Center přehráli i Memphis a to 104:101. Tomáš Satoranský přispěl dvěma body a třemi doskoky i asistencemi. Jednadvacátý triple double v sezoně Russella Westbrooka na úspěch Oklahomy na palubovce Golden State nestačil, předloňský šampion i momentálně vedoucí celek ligy zvítězil 121:100.

Memphis ani jednou za celé utkání v hale Wizards nevedl a především zásluhou lepší první půle si domácí tým vítězství už ani v závěru sebrat nenechal. A to i proto, že Otto Porter trefil šest trojek, což je jeho nové osobní maximum. Celkem zaznamenal 25 bodů.

"S takovou střeleckou formou, jakou měl, si měl vzít o deset střel víc," poznamenal trenér Scott Brooks. "V předzápasových rozborech jsem o něm neslyšel ani zmínku. Připravovali jsme se hlavně na Johna Walla s Bradley Bealem," přiznal defenzivní specialista z řad Grizzlies Tony Allen. "Měli bychom hře našich soupeřů věnovat větší pozornost, a pak se při zápasech líp koncentrovat," dodal.

Kapitán Wall dal v koncovce dvě důležité donášky a definitivně odpor soupeře zlomil. Celkem měl 25 bodů a 13 asistencí. Markieff Morris přidal 17 bodů a stihl doskočit 12 míčů.

"Spousta lidí nevěnuje Porterovi takovou pozornost a nedoceňuje jeho přínos pro tým, a to ať už při hře samotné, nebo v předzápasových rozborech. A on pokaždé odvádí velmi dobrou práci. My mu věříme," řekl Wall, na jehož adresu v závěru skandovaly tribuny MVP a daly tak jasně najevo, kdo je pro ně nejužitečnějším hráčem v soutěži.

Satoranský ve svém třetím lednovém utkání odehrál 13 minut. Pětadvacetiletý český rozehrávač proměnil jediný střelecký pokus, třikrát asistovat a měl stejný počet doskoků.

Nejlepší celek v lize Golden State zvítězil v Oracle Areně nad Oklahomou posedmé za sebou, tentokrát 121:100. Kevin Durant nastřílel ve druhém vystoupení proti bývalým spoluhráčům 40 bodů a přidal 12 doskoků. Přes 20 bodů se dostal z jeho nynějších parťáků už jen rozehrávač Stephen Curry (24), který měl také osm asistencí.

V dresu Thunder se opět dařilo Westbrookovi, připsal si 27 bodů, 15 doskoků a 13 asistencí a v pořadí 21. tripe double v sezoně. Výrazněji ho ale podpořili jen Victor Oladipo s 20 body a turecký pivot Enes Kanter s 22 body a 9 doskoky.

