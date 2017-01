Dva měsíce po porodu začíná s tréninkem. Elhotová je zpátky a chce stihnout domácí ME

před 1 hodinou

Loni na jaře si Kateřina Elhotová plánovala angažmá v zámořské WNBA, na kterém už byla domluvená. Když zjistila, že očekává potomka, sešlo z toho. Teď se vrací na palubovku a chce stihnout domácí šampionát.

Hradec Králové - Českým basketbalistkám by na domácím mistrovství Evropy neměla scházet největší hvězda Kateřina Elhotová. Dva měsíce po porodu syna Daniela už začala s tréninkem a věří, že se do června dostane do potřebné formy, aby mohla znovu obléct reprezentační dres.

"Už jsem začala individuální přípravu s atletickým trenérem. Zatím dělám cviky na vnitřní svalstvo, pánevní dno a kyčle, které byly porodem nejvíce zasažené. Zatím vše vypadá dobře a věřím, že to stihnu. Hrát na Evropě je můj cíl," řekla Elhotová na dnešní propagační akci k šampionátu, který se v červnu uskuteční v Praze a Hradci Králové.

Stala se dokonce hlavní tváří šampionátu a udělá vše pro to, aby byla tahounkou reprezentace jako v minulých letech. "Mám obrovskou radost, že je to v Čechách. I proto se chci dostat do formy a týmu pomoct. Věděla jsem, že to bude náročné, ale budu se snažit. Když se to nepodaří, tak mi asi nikdo hlavu neutrhne, ale já to sama chci. Když si nějaký cíl stanovím, tak si za ním umím jít," prohlásila nejlepší česká basketbalistka za rok 2016.

Loni na jaře si plánovala angažmá v zámořské WNBA, na kterém už byla domluvená. Když zjistila, že očekává potomka, sešlo z toho. Syn Daniel se narodil v polovině listopadu a Elhotovou těší, že tělo na porod zareagovalo velmi dobře, což jí návrat usnadňuje.

"Mám radost z toho, že vše vypadá dobře a že se cítím dobře. Tělo to zvládá. Ještě jsem tedy nezačala běhat, takže uvidím, jak na tom pak budu s dechem. Zatím jde vše správnou cestou. Začínám ale pozvolna, abych si nic neudělala, protože to by vše zkomplikovalo. Musím být trpělivá," dodala sedmadvacetiletá opora USK Praha.

Věří, že by mohla stihnout už závěr klubové sezony. "Třeba se zapojím do konce české ligy, třeba ne. Uvidíme, jak bude tělo reagovat. Jenom trénovat a pak skočit rovnou do mistrovství by však nebylo asi ideální. Každopádně dítě je ale prioritou. To je teď můj střed vesmíru," řekla.

Velkou podporou je pro ni rodina včetně sestry a další reprezentantky Karolíny. Zahrát si s ní na domácím šampionátu je pro Elhotovou další motivace do tréninku. "Myšlenka, že bychom spolu hrály za reprezentaci na domácí půdě, je naprosto úžasná. To bych si přála," dodala Elhotová.

Ráda by, aby reprezentační dres oblékly i bývalé hráčky v čele s Evou Hlaváčkovou Vítečkovou, která kvůli mateřství před necelými dvěma roky ukončila kariéru. K návratu už se ale přemluvit nenechá. "Já ji nepřemlouvala, ale bylo by super, kdyby mohla hrát. Myslím, že by nám na hřišti pořád měla co dát stejně jako Hanka Horáková a Ivana Večeřová, které jsou s Evžou patronkami turnaje," míní Elhotová.

S bývalými reprezentantkami si dnes v Hradci Králové povídaly vedle basketbalu hlavně o dětech. "Mám radost, že se s holkama už mohu podělit o své poznatky. Je to zas jiný druh debaty, než na který jsme byly zvyklé. Je to i docela příjemná změna," usmívala se čerstvá maminka. "Můj syn je zlatý. Je hodný, spí, ale holky mi říkaly, že mám počkat po půl roce. Zatím je to ale moje zlatíčko," dodala.

