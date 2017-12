Washington porazil silný Houston, Satoranský se blýskl smečí

před 1 hodinou

Basketbalisté Washingtonu pokračují v nevyrovnaných výkonech a po porážce se slabou Atlantou tentokrát porazili silný Houston 121:103. Jediný Čech v NBA Tomáš Satoranský k výhře přispěl šesti body včetně parádní smeče, čtyřmi asistencemi a třemi doskoky.

New York - Rockets vedli v úvodu zápasu 10:5, ale to bylo z jejich strany vše. Wizards dovolili druhému týmu Západní konference pouze 48 bodů v prvním poločase, což je pro Houston minimum této sezony. Hostům nepomohl ani návrat rozehrávače Chrise Paula, který dal jen osm bodů. James Harden se musel spokojit s 20 body.

Domácím se naopak v útoku dařilo, když proměnili 18 z 36 tříbodových pokusů. O sedm trojek se postaral Otto Porter Jr., který byl s 26 body nejlepším domácím střelcem. Kelly Oubre Jr. a Bradley Beal dali po 21 bodech, John Wall zaznamenal 17 bodů.

Povedený zápas odehrál i Satoranský, když proměnil všechny tři střelecké pokusy. Ve druhé čtvrtině navíc zakončil svůj nájezd efektní smečí, která zvedla jeho spoluhráče i fanoušky v hale ze sedadel. Na webu NBA byla vyhodnocena jako druhá nejpovedenější akce pátečního programu.

Washington využil současné krize Rockets, kteří utrpěl pátou porážku v řadě po předchozí sérii 14 vítězství. "Nemůžeme najít správný rytmus. Měli jsme pár dobrých koncovek, ale nedaří se nám odehrát vyrovnaně poslední čtvrtinu. Teď se vrátíme domů a snad se trochu srovnáme," uvedl Harden.

Nejlepší střelec soutěže proměnil jen sedm ze 14 střel, Paul dokonce pouze tři z 11. "Jsou to jenom lidi. Taky se nám to stává. Měli jsme prostě štěstí, že jim to dnes nešlo," řekl Beal. Trenér Washingtonu Scott Brooks ocenil defenzivní práci svých svěřenců. "Kluci je dobře bránili, což proti těm dvěma není snadné," prohlásil kouč.

Nedařilo se ani lídrovi Západní konference a celé NBA Golden State. Obhájci titulu na svém hřišti podlehli Charlotte 100:111. Porážku favorita řídil pivot Dwight Howard s 29 body, 13 doskoky a sedmi asistencemi. Domácím nestačilo 27 bodů Kevina Duranta, ani 16 asistencí, 11 doskoků a osm bodů Draymonda Greena.

Statistiky hojně vyplňovali hráči v New Orleans, kde domácí Pelicans podlehli Dallasu 120:128. Hosty vedl nováček Dennis Smith Jr., který si připsal první triple double v kariéře za 21 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí. Mavericks trefili 22 trojek z 39 pokusů. Domácím nepomohlo 33 bodů Anthonyho Davise, ani 32 bodů, 20 doskoků, osm asistencí a pět bloků DeMarcuse Cousinse.

Životní večer prožil i další nováček Lauri Markkanen, který si zlepšil osobní rekord na 32 bodů a dovedl Chicago k vítězství nad Indianou 119:107. Bulls vyhráli podesáté z posledních 12 zápasů, Nikola Mirotič k tomu přispěl přispěl 28 body včetně osmi trojek z 16 pokusů.

Nejdramatičtější utkání pátečního programu viděli diváci v Milwaukee, přestože Bucks proti Oklahomě ani jednou neprohrávali. Hosty však vedl se 40 body, 14 doskoky a devíti asistencemi Russell Westbrook, který trojkou 5,7 sekundy před koncem vyrovnal na 95:95. Domácí po oddechovém čase zahráli na Jannise Adetokunba, který najel po základní čáře a smečí strhl vedení na stranu Milwaukee. Řecká hvězda však měla štěstí, že rozhodčí přehlédli jeho vyšlápnutí do autu.

NBA: Washington - Houston 121:103 (za domácí Satoranský 6 bodů, 4 asistence, 3 doskoky), Chicago - Indiana 119:107, Golden State - Charlotte 100:111, LA Lakers - LA Clippers 106:121, Miami - Brooklyn 87:111, New Orleans - Dallas 120:128, Oklahoma City - Milwaukee 95:97, Sacramento - Phoenix 101:111, Toronto - Atlanta 111:98.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 39 29 10 74,4 2. Toronto 34 24 10 70,6 3. New York 35 17 18 48,6 4. Philadelphia 34 15 19 44,1 5. Brooklyn 35 13 22 37,1

Centrální divize:

1. Cleveland 35 24 11 68,6 2. Detroit 34 19 15 55,9 Milwaukee 34 19 15 55,9 4. Indiana 36 19 17 52,8 5. Chicago 35 13 22 37,1

Jihovýchodní divize:

1. Washington 36 20 16 55,6 2. Miami 35 18 17 51,4 3. Charlotte 35 13 22 37,1 4. Orlando 36 12 24 33,3 5. Atlanta 35 9 26 25,7

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 34 25 9 73,5 2. San Antonio 36 25 11 69,4 3. New Orleans 35 18 17 51,4 4. Dallas 37 12 25 32,4 5. Memphis 35 11 24 31,4

Severozápadní divize:

1. Minnesota 36 22 14 61,1 2. Oklahoma City 36 20 16 55,6 3. Denver 35 19 16 54,3 4. Portland 34 18 16 52,9 5. Utah 36 15 21 41,7

Pacifická divize: