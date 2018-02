Washington i potřetí prohrál s Charlotte, Satoranský dal 11 bodů

před 5 hodinami

Tomáš Satoranský si připsal 11 bodu, ale porážce s Charlotte 105:122 nezabránil.

New York - Basketbalisté Washingtonu nenavázali v NBA na čtvrteční vítězství na palubovce vicemistrovského Clevelandu a necelých 24 hodin poté podlehli na domácí palubovce Charlotte 105:122. Tomáš Satoranský nastřílel 11 bodů a přidal po dvou doskocích a asistencích, ale Wizards prohráli s rivalem z Východní konference i třetí vzájemný zápas v sezoně.

Satoranský byl s 34 minutami hry druhým nejvytíženějším hráčem Washingtonu, více času strávil na palubovce jen Bradley Beal, který byl s 33 body nejlepším střelcem zápasu. Lídrem soupeře byl s 24 body Kemba Walker. Hornets se po třetím vítězství za sebou pohybují stále pod hranou postupu do play off, proti Washingtonu se jim ale daří a v průměru mu nastříleli v této sezoně 128 bodů na zápas. Tentokrát soupeři nasázeli 17 trojek, z toho šest trefil náhradník Frank Kaminski, autor 23 bodů.

"Neměli jsme energii, koncentraci, vůli bojovat, nic. Smázli nás," konstatoval Beal, jehož tým prohrával v prvním poločase až o dvacet bodů. "Hráli jsme tak trochu bezstarostně. Chyběla tomu šťáva z posledních zápasů," uvedl trenér Scott Brooks.

Hráči Clevelandu hodili čtvrteční první porážku po přestavbě kádru za hlavu a LeBron James je dovedl k výhře 112:89 na palubovce Memphisu. Připsal si při tom jedenáctý triple double v sezoně, tentokrát za 18 bodů, 14 doskoků a 11 asistencí.

Dvoucifernými čísly ve třech statistických ukazatelích se blýskl i pivot Denveru Nikola Jokič. Povedlo se mu to dokonce ve třetím utkání za sebou a jeho přičiněním Nuggets porazili 122:119 San Antonio. Třiadvacetiletý srbský reprezentant nashromáždil 28 bodů a po 11 doskocích a asistencích a byl to jeho šestý triple double v ročníku. Podruhé v sezoně se takto zapsal do statistik také křídelní hráč Los Angeles Lakers Julius Randle a na výhře 124:102 nad Dallasem se podílel 18 body, 12 doskoky a 10 asistencemi.

Vedoucí tým ligy Houston vyhrál pojedenácté za sebou, pod vedením autora 31 bodů Jamese Hardena porazil Minnesotu 120:102. Naopak na jedenácti zápasech se zastavila vítězná série Utahu, který na domácí palubovce nestačil na Portland (81:100). Nejlepší střelecký výkon pátečního programu předvedl Anthony Davis z New Orleans, který k vítězství 124:123 po prodloužení nad Miami přispěl 45 body a 17 doskoky.

Výsledky NBA:

Denver - San Antonio 122:119, Detroit - Boston 98:110, Houston - Minnesota 120:102, Indiana - Atlanta 116:93, LA Lakers - Dallas 124:102, Memphis - Cleveland 89:112, New Orleans - Miami 124:123 po prodl., Phoenix - LA Clippers 117:128, Toronto - Milwaukee 119:122 po prodl., Utah - Portland 81:100, Washington - Charlotte 105:122 (za domácí Satoranský 11 bodů, 2 asistence, 2 doskoky).