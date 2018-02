Basketbalisty zasáhla viróza, přesto se přiblížili postupu na MS

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Čeští basketbalisté jsou krůček od postupu do další fáze kvalifikace.

Botevgrad - Čeští basketbalisté v kvalifikaci o mistrovství světa zvítězili 78:76 v Bulharsku a vyhráli tak i třetí utkání. Během nepovedené druhé čtvrtiny sice prohrávali až o 16 bodů, ale dokázali zápas otočit a znovu zvýšili šanci na postup na šampionát. Pokud v neděli vyhrají na Islandu, budou už mít jistý postup do další fáze kvalifikace.

"Je to úžasné. Vyrovnané zápasy jsou vždy emotivnější a výhra je o to sladší. Jsem moc rád, že ve druhé půlce jsme byli schopni vrátit zpět do zápasu. Zlepšili jsme obranu. Je to super. Každá výhra venku je hrozně těžká a dnes to opravdu těžké bylo," radoval se Jaromír Bohačík, který byl s 24 body hlavním hrdinou zápasu.

Češi se potýkali se zdravotními potížemi. Viróza zasáhla nejen realizační tým v čele s trenérem Ronenem Ginzburgem, ale i hráče. Nejvíce rozehrávače Jakuba Šiřinu a Viktora Půlpána, který do Bulharska ani neodcestoval. Přesto Češi začali dobře a už v první čtvrtině vedli o osm bodů.

Jenže ve druhé části se hosté nechali rozhodit nejistým výkonem rozhodčích, přišel velký výpadek v obraně spolu s častými chybami v útoku, Bulhaři šňůrou 28:4 skóre otočili a vypracovali si až šestnáctibodové vedení.

"Začali jsme dobře, ale pak jsme do poločasu ztratili 14 míčů a to je prostě hodně. Bulhaři toho využili. Měli jsme problém s jejich agresivitou," hodnotil trenér Ginzburg. "Už jsme se dívali po tabuli, jaký je vlastně rozdíl ve skóre, a každému to trochu vrtalo v hlavě, protože jsme nebyli schopni v podstatě nic ubránit, a to je základ. V šatně jsme se ale nebudili," přidal velmi dobře hrající Bohačík.

Češi se ve druhé půli uklidnili a postupně ztrátu umazávali. "Bylo třeba se jim vyrovnat v agresivitě a přestat chybovat, protože ztráty nás ničily. Udělali jsme změny a začali hrát opravdu jednoduchý basketbal, což zafungovalo," popsal trenér Ginzburg.

V úvodu poslední čtvrtiny přišel obrat po trefě Blakea Schilba, ale Bulhaři se stále drželi ve hře. Vše vyústilo v dramatickou koncovku, v níž byl ještě 20 sekund před koncem vyrovnaný stav. Pak ale dal velmi důležitou střelu po fintě a otočce nejzkušenější český hráč Schilb, vzápětí dali domácí jen jeden trestný hod, naopak hrdina utkání Bohačík dvěma přesnými šestkami definitivně rozhodl. Bulharsko se ještě snažilo o srovnání, ale Češi se ubránili.

"Po první půlce bylo jasné, že pokud něco hodně nezměníme v našich hlavách, tak to bude smutná noc. Ale ukázali jsme, že náš tým má charakter. Hráči si zaslouží za ten obrat respekt. Nebyl to skvělý basketbal, ale ten nelze čekat, když jsme měli jen čtyři tréninky. O to větší radost z výhry máme," dodal Ginzburg.

Vedle Bohačíka, který minul jen tři střely a přidal i čtyři doskoky a dva zisky, byl důležitou postavou také pivot Ondřej Balvín. Ten k devíti bodům zaznamenal i deset doskoků a dva bloky, přičemž ten v závěru při útoku Bulharů tři na jednoho byl velmi důležitý. Schilb připojil 13 bodů a ve svém nejnáročnějším utkání za národní tým si vedl dobře i rozehrávač Tomáš Vyoral, který dal osm bodů včetně těžké trojky dvě minuty před koncem s klaksonem na konec útoku.

Utkání skupiny F kvalifikace o mistrovství světa 2019 basketbalistů:

Bulharsko - ČR 76:78 (17:20, 48:37, 56:54)

Nejvíce bodů: P. Marinov 15, Bost a S. Marinov po 13 - Bohačík 24, Schilb 13, Balvín 9, Vyoral 8. Fauly: 26:22. Trestné hody: 15/8 - 25/20. Trojky: 12:10. Doskoky: 29:39.

Tabulka: