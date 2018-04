Golden State je ve druhém kole, Sixers možná ukončili Wadeovi kariéru

před 37 minutami

Golden State Warriors a Philadelphia 76ers ve středu postoupili do druhého kola play off.

New York - Obhájce titulu v NBA Golden State i basketbalisté Philadelphie vybojovali po pěti zápasech postup do čtvrtfinále play off. Warriors zakončili sérii se San Antoniem domácí výhrou 99:91 a utkají se s New Orleans. Philadelphia postup přes Miami završila vítězstvím 104:91.

Sixers si zahrají 2. kolo play off po šesti letech. Narazí na lepšího ze série Bostonu s Milwaukee, v níž mají k postupu blíže Celtics, kteří získali třetí bod po výhře 92:87.

Před dvěma lety byla Philadelphia suverénně nejhorším celkem soutěže, v základní části vyhrála pouze deset utkání, letos však mladý tým stále drží naději na čtvrtý titul v klubové historii. Naopak pro Miami sezona skončila a pro největší hvězdu Heat Dwyane Wadea možná i kariéra. Definitivně se šestatřicetiletý trojnásobný šampion NBA ještě nerozhodl.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 5. zápasy:

Boston - Milwaukee 92:87, stav série 3:2; Philadelphia - Miami 104:91, konečný stav série 4:1.

Západní konference - 5. zápas:

Golden State - San Antonio 99:91, konečný stav série 4:1.