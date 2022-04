Vlhové se rozpadá tým. Po olympijské sezoně končí servismani i fyzioterapeutka

Byla to další úspěšná sezona, ale opět se musí loučit s částí týmu. Zatímco po zisku velkého křišťálového glóbu odešel před rokem od slovenské lyžařky Petry Vlhové hlavní trenér, po letošním triumfu na olympijských hrách hledá nové servismany a fyzioterapeutku.

Loni na jaře to byl po vítězství ve Světovém poháru velký šok. S týmem slovenské sportovní superstar se rozloučil hlavní trenér Ital Livio Magoni. Navíc se o Vlhové v některých rozhovorech nevyjadřoval zrovna uctivě. Místo něj přišel Švýcar Mauro Pini.

"Jsem s ním moc spokojená, nemohla jsem udělat lepší rozhodnutí, je to úžasný člověk," citoval deník Sme rodačku z Liptovského Mikuláše.

I s novým koučem zvládla Vlhová sezonu skvěle, do poslední chvíle se držela v naději na obhajobu velkého glóbu, z olympijských her si přivezla slalomářské zlato. Přesto přicházejí v týmu opět změny. Končí dva servismani a fyzioterapeutka.

Jejich důvody pro odchod jsou různé: jiné pracovní nabídky i touha trávit více času s rodinou. "Je třeba jim poděkovat. Teď musíme najít lidi, kteří přesně zapadnou do týmu. Servisman je stejně důležitý jako trenér, všichni musí pochopit, že se všechno podřizuje Petře," nechal se slyšet Pini.

Kdo by se bál, že po vítězství ve Světovém poháru a olympijském zlatu už Slovenka nebude mít motivaci do dalších sezon, ten by se mýlil. A příští rok je navíc na programu mistrovství světa v Méribelu.

"Je mi 26 let, pořád můžu jezdit na vrcholové úrovni. Vždycky, když něčeho dosáhnu, ptám se sama sebe, co dál. Teď jsou mojí motivací úspěchy, které ještě na kontě nemám," naznačila, že jí chybí zlato ze slalomu na šampionátu.

Po náročné olympijské sezoně si ale potřebuje odpočinout. Energii nabrala i při show s fanoušky v Liptovském Mikuláši, kterou absolvovala minulý týden a kam se přišly podívat stovky lidí.

"Teď pojedu na dovolenou. Budu celý duben relaxovat a uvidíme, co to se mnou udělá. Pokud i po měsíci ve mně bude při pomyšlení na lyžování přetrvávat pocit 'Bože, už zase…', tak pořád nemá cenu začínat s přípravou," prozradila Vlhová, jak bude nastavovat další program.

Destinaci, kam si pojede odpočinout, Slovenka sice fanouškům neodhalila, co tam bude dělat, ale netají.

"Minulý rok jsem se začala s přáteli potápět, takže bych si chtěla udělat potápěčský kurz a tím si zpříjemnit dovolenou," dodala.