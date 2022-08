Čerstvý mistr světa Přindiš už myslí na olympiádu, v cestě ale stojí Prskavec

Z mistrovství světa ve vodním slalomu v německém Augsburgu přivezla česká výprava jedinou medaili a zasloužil se o ni kajakář Vít Přindiš. V roce 2017 se stal vicemistrem světa, v letech 2019 a 2021 evropským šampionem a o uplynulém víkendu se mu podařilo dosáhnout na stupeň nejvyšší. "Prožil jsem nejkrásnější pocit ve své kariéře," říká.

Co pro vás znamená titul mistra světa?

Je to něco zcela výjimečného, můj dlouholetý sen se stal skutečností. Navíc se moje jméno objevilo na putovní trofeji, což bylo vždy mé velké přání. Snad je to důkaz, že řadu let jezdím dobře a ve 33 letech se mi podařilo vyhrát špičkový závod. Měl jsem sice z mezinárodní scény několik dobrých výsledků, ale pořád jsem zůstával tak trochu v pozadí. A protože některým špičkovým slalomářům se v Augsburgu podle představ nedařilo, tak jsem naopak zůstal jediným českým medailistou, což je snad příjemné pro celou naši kanoistiku.

Stačil jste už tento triumf oslavit?

V menší podobě hned v sobotu po závodě, ve větším rozměru v neděli večer a tento týden to bude ještě setkání s řadou mých kamarádů. Musím v této souvislosti poděkovat za velké množství gratulací, které mě velice potěšily.

Už jste přemýšlel o svém dalším letošním programu?

Před šampionátem jsem se rozhodl, že s výhledem na příští předolympijský rok letos ještě vyzkouším několik novinek v mé přípravě. Na Světových pohárech koncem srpna v Pau a potom začátkem září v La Seu d'Urquell bych měl zjistit, že jdu správnou cestou a stále se trošku zlepšuji. Tím ovšem nechci říci, že bych tyto dva závody bral jen jako zkušební, zase budu myslet na co nejlepší umístění.

O jaké konkrétní novinky by mělo jít?

Nechci zabíhat do nějakých podrobností, protože to jsou specifické druhy tréninků. Třeba i na suchu s otazníkem, jak se potom projeví na vodě.

V jakém světle teď vidíte svůj souboj s Jiřím Prskavcem o jedinou místenku na olympijské hry do Paříže?

Oba máme nemalou motivaci. Jirka kvůli mému letošnímu prvenství na mistrovství světa a já z toho důvodu, že chci být v konečném olympijském účtování výš než on. Rozhodující bude, co ve všech důležitých závodech předvedeme, kolik úspěšných vystoupení příští rok zvládneme.

Je pro vás účast na olympiádě tou největší motivací?

Po neúspěchu v kvalifikaci do Tokia jsem si řekl, že to je můj nejbližší cíl. Při povoleném startu jen jediného slalomáře v každé disciplíně je asi ze sportovního hlediska chudší než třeba mistrovství světa. Avšak každá olympiáda je vždy něco výjimečného, zajímá celý svět.

V Paříži bude mít novinku extrémní slalom. Jaký je na něj váš názor?

Je to loterie, ve které nechybí agresivita a souboje loď na loď. Hrozí i zlomení pádla. Skoro v každém závodě se mi něco nepříjemného stalo, například naražení žeber, lokte nebo lopatky. Stalo se už i několik vážnějších zranění, jejichž postižení skončili v nemocnici. Je to o síle a výbušnosti, což jsem já nikdy nebyl, natož v dnešních 33 letech (úsměv). Přitom v řadě zemí této novince fandí a podporují ji i finančně.

Můžete se pochlubit krásným sportovním vysvědčením a navíc ještě studujete. Jak je to náročné?

Mám za sebou tři splněné semestry na ČVUT a mohu si toto studium jen pochvalovat. Výborné podmínky a podpora mně pomáhají zvládnout i časově náročnou kombinaci s vrcholovým sportem.