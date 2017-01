Video: Davis 40 body ničil Knicks, zastavili ho až tvrdým faulem, po kterém skončil mezi diváky

před 3 minutami

Anthony Davis exceloval v nočním utkání NBA mezi Pelicans a Knicks. Newyorčané jej zastavili až za pomoci tvrdého faulu O'Quinna.

New York - Anthony Davis nasbíral v NBA 40 bodů a 18 doskoků během 29 minut a dovedl basketbalisty New Orleans Pelicans k výhře v hale New York Knicks 110:96. Domácí zastavili rozjetého Davise až pomocí faulu, po němž třiadvacetiletý pivot odstoupil ze hry.

Knicks v první čtvrtině vedli o sedm bodů, ale v úvodu druhé části už měli navrch hosté. Náskok New Orleans narůstal a nepovedený večer Knicks potvrdily ve třetí čtvrtině dva incidenty. Nejdříve se dvě a půl minuty před koncem třetí části nechal vyloučit Carmelo Anthony, jenž si při oddechovém času vykoledoval dvě technické chyby.

O minutu později za stavu 85:63 pro Pelicans doskočil Davis míč v obraně, předribloval celé hřiště, ale před zakončením ho fauloval Kyle O'Quinn tak tvrdě, až skončil mezi diváky za košem. Davis po chvíli vstal, dvěma úspěšnými trestnými hody zaokrouhlil své bodové konto na 40 a odstoupil s naraženým bokem.

#NBA Falta de K. O'quinn a Anthony Davis. O'quinn fue penalizado y expulsado con una falta flagrante 2 mientras qu Davis salió por lesión. pic.twitter.com/nGTTccVbdj — Adictos al Basket (@AdictosalBasket) January 10, 2017

Davis v pátém utkání v řadě nasbíral více než 20 bodů a 15 doskoků, což za posledních třicet let dokázali jen Charles Barkley, Hakeem Olajuwon a Kevin Love.

Povedený pondělní večer prožil i Russell Westbrook, jemuž chyběl jediný doskok k dalšímu triple double. Připsal si 21 bodů, 14 asistencí, devět doskoků a dovedl Oklahamu City k výhře v Chicagu 109:94. Hostům pomohla efektivita podkošových hráčů: Steven Adams proměnil jedenáct ze 14 střeleckých pokusů a dostal se na 22 bodů. Enes Kanter minul jen dvakrát z 11 střel a připsal si 20 bodů. Domácí vedl s 22 body Dwyane Wade, naopak se nedařilo Jimmymu Butlerovi, který dohrál s jediným bodem na kontě.

Minnesota na svém hřišti přehrála Dallas 101:92, Karl-Anthony Towns v domácím dresu za první čtvrtinu stihl nastřílet 20 bodů. Nakonec si připsal 34 bodů a 11 doskoků při skvělé střelbě 15/19 z pole. Ricky Rubio k výhře přispěl 13 body a hlavně 15 asistencemi. Hosty vedl s 30 body Harrison Barnes, 26 bodů nastřílel Dirk Nowitzki.

Výsledky NBA:

Chicago - Oklahoma City 94:109, Minnesota - Dallas 101:92, New York - New Orleans 96:110.

