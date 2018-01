Viděl jsem Němcům na očích strach, byli jsme hrozně blízko, řekl kouč házenkářů Kubeš

před 3 hodinami

Trenéra českých házenkářů mrzelo, že jeho svěřenci nedotáhli proti Německu do konce další senzaci. "Byli jsme hrozně blízko," řekl.

Varaždín - Kouč Daniel Kubeš litoval, že čeští házenkáři na úvod čtvrtfinálové šestičlenné skupiny evropského šampionátu těsně nedosáhli na další senzaci a s Německem po boji prohráli 19:22. Mrzelo ho to o víc, že na obhájcích zlata viděl obavu o výsledek.

Reprezentanti nad dalším z favoritů většinu času vedli, ještě po polovině druhé půle měli náskok 18:16, ale pak kvůli dvanáctiminutovému střeleckému výpadku nadějně rozehranou partii ztratili. Nenavázali tak na senzační výhry ze základní skupiny nad Dánskem a Maďarskem.

"Myslím, že celý zápas jsme měli problémy v útoku. Poločas byl 10:9, to není nijak suprový výsledek. Bohužel jsme nedali dost gólů a v poslední desetiminutovce to bylo extrémní. Byli jsme hrozně blízko, hrozně blízko. To je život, ale moje pocity jsou proto smíšené," citoval svazový web Kubeše.

"Na jednu stranu jsme do toho opět investovali všechno, co v nás je, a za to jsem pyšný, na druhou stranu to dneska nestačilo. Německo mělo strach, já jsem to viděl v očích jejich hráčů," doplnil bývalý dlouholetý bundesligový hráč.

Německo vzhledem k dvěma remízám v základní skupině nesmělo proti českému celku zaváhat, pokud chtělo dál reálně pomýšlet na semifinále.

"Němci byli pod velkým tlakem. Nám se dařilo 45 minut toho dobře využít, drželi jsme se ve vedení a byli jsme hrozně blízko. Nakonec se projevila kvalita hráčů. Němci měli malinko víc sil, mohli dát na hřiště hráče, kteří mají velkou kvalitu a stejně byli odpočinutí. Myslím, že to nakonec rozhodlo," mínil Kubeš.

Na rozdíl od předchozích dvou zápasů nechytal jeden ze strůjců senzačního postupu brankář Martin Galia a přednost mezi tyčemi dostal Tomáš Mrkva. "Určili jsme to po domluvě s Milošem Slabým (specialistou na brankáře) a oběma brankáři. Tomášův výkon byl fantastický, držel nás skvěle," ocenil Kubeš.

Jeho svěřence nyní čeká pauza, další zápas odehrají až v úterý proti Makedonii. "Tak je systém nastavený, ale pro nás to určitě není nevýhodné. Potřebujeme si odpočinout. Samozřejmě pokud po hráčích chceme, aby každou situaci hráli na 100 procent, tak jsou také po zápasech na 100 procent unaveni. Tři dny volna nám udělají dobře. A v sobotu dostanou hráči volna opravdu hodně," dodal Kubeš.