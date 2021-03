Vémola nečekaně přišel bez boje o pás šampiona. Nesplnil váhu, má o 0,6 kilogramu víc

Přední český MMA bojovník Karlos Vémola nesplnil váhový limit před sobotním titulovým zápasem s Milanem Ďatelinkou a přišel o pás šampiona české organizace Oktagon ve střední váhové kategorii do 84 kilogramů.

Souboj Vémola - Ďatelinka se přesto v Brně uskuteční a bude vrcholem galavečera, ale pás si z něj může odnést pouze slovenský vyzyvatel.

Zatímco Ďatelinka váhový limit bez problémů splnil, Vémola jej o 0,6 kg překročil. A lékaři mu s ohledem na obavy o jeho zdraví následně zakázali pokoušet se o další úpravu váhy.

"Došlo k situaci, která se už v historii MMA stala, ale dala by se napočítat na prstech jedné ruky. Karlos jde zítra jen superfight s Ďatelinkou, a pokud Ďatelinka zvítězí, stane se šampionem střední váhy Oktagonu," uvedl promotér organizace Ondřej Novotný.

Zároveň potvrdil, že Vémola titul dnes okamžitě podle pravidel ztratil. "I kdyby zítra vyhrál, už není šampionem organizace. Karlos zítra bojuje pouze o čest, slávu a také o dost ztenčené peníze," doplnil.

Druhým vrcholem akce v brněnské Zoner Bobyhall bude zápas přední české MMA bojovnice Lucie Pudilové. Ta na poslední chvíli nahradila na covid-19 pozitivně testovanou Polku Martu Waliczekovou a utká se s Maiju Suotamaovou z Finska.

"Jsem furt připravená. Do zápasu jdu po těžkém tréninku, ale to nevadí, cítím se dobře a jsem v top formě," vyhlásila Pudilová, která se představila na minulé akci Oktagonu na konci ledna.

"Koukla jsem na ni, vím, co od ní očekávat. Samozřejmě, že vždy můžete prohrát, ale v tom nehraje roli, že jsme vzala zápas na poslední chvíli. Mám ráda velké výzvy, na to se vždy namotivuju," přidala k souboji se severskou zápasnicí jediná Češka, které se prosadila do světové organizace UFC.