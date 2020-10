Velká pardubická se poběží, ale bez diváků. Bartoš tentokrát Theophilose nepovede

Velká pardubická se letos uskuteční, i když bude bez diváků. Pořadatelé slavného dostihu našli cestu, jak vyhovět současným vládním opatřením proti šíření nemoci covid-19, a v neděli 11. října bude Theophilos obhajovat titul.

Dostihový spolek v tiskové zprávě informoval, že našel cestu, jak 130. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou uspořádat. "A zároveň respektovat všechna nařízení. Jsme rádi, že se to povedlo, byť to bude znamenat omezení na nejnutnější počet osob potřebných k zajištění akce, a to jak na straně pořadatelů, tak i jednotlivých dostihových týmů," uvedl ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Od pondělí 5. října bude platit nouzový stav a profesionální a organizovaný sport na všech úrovních sice může v omezené formě fungovat, ale bez fanoušků. Na slavný překážkový dostih s taxisem obvykle chodí až 30 000 diváků.

Velkou pardubickou bude přenášet Česká televize. Možná budou k mání virtuální vstupenky, o které lidé projevují zájem. "Ano, i o této variantě uvažujeme a jsme rádi, že s tímto nápadem přicházíte," uvedli pořadatelé na sociálních sítích.

"Jsme připraveni udělat vše, abychom co nejlépe přenesli atmosféru slavnostního dne milionům diváků u televizních obrazovek," konstatoval Müller.

V současnosti je přihlášených osmnáct koní včetně hnědáka Theophilose. Loni ho dovedl vítězně do cíle žokej Josef Bartoš, ale letos bude chybět, jelikož je po operaci kolena. Na startu budou i předchozí vítězové Tzigane du Berlais (2018), No Time To Lose (2017) a Ribelino (2015).