Oběť Velké pardubické. Kůň Ange Guardian musel být utracen

Úspěšný překážkový kůň Ange Guardian musel být po sobotní nedokončené kvalifikaci na Velkou pardubickou utracen.

Dvanáctiletý valach, jenž se s pěti kvalifikačními prvenstvími dělil o absolutní rekord, si v závěru dostihu na pardubickém závodišti zlomil nohu. Uvedl to server iSport.cz.

Ange Guardian, jehož trénoval Josef Váňa starší, špatně došlápl před jednou z posledních překážek. Ještě ji zdolal, ale pak ho žokej Jiří Kousek musel zadržet.

"Stalo se to na druhém cvalovém skoku před cílem. Žokej říkal, že si před ním zlomil nohu. Mohla tam být prošláplina, mohlo jít o únavovou zlomeninu nebo cokoliv jiného. Hlavně, že se Jirkovi nic nestalo. Při takové situaci by měl kůň jít na hlavu, mohlo se stát cokoli. Jirka je šikovný, nevím, jak to dokázal, že to Ange ustál a podařilo se ho zastavit. Jeho zranění bohužel bylo tak vážné, že musel být utracen," řekl iSportu osminásobný vítěz Velké pardubické Váňa.

Ange Guardian v kvalifikacích na nejslavnější český překážkový dostih zářil. Od června 2018 proměnil ve vítězství všech pět startů a dotáhl se na rekordmana Trezora, jehož mohl v sobotu překonat. V době nešťastného došlápnutí byl hnědák na třetím místě, dostih vyhrál Sottovento.

Ve své kariéře si Ange Guardian připsal 13 vítězství, na Velké pardubické bylo jeho nejlepším výsledkem druhé místo z roku 2016.