Velká pardubická bude. Nevím, co by se muselo stát, aby se neběžela, tvrdí šéf

Dostihový spolek chce uspořádat Velkou pardubickou případně i bez diváků jen za přítomnosti televizních kamer. Aktuálně smí pustit do areálu 2000 diváků, přitom návštěvnost bývá minimálně desetkrát vyšší.

"Velká pardubická se poběží. Nevím, co by se muselo stát, abychom jim nemohli uspořádat, byť třeba jen za účasti televizních kamer. Doufáme, že se za 14 dní křivka nakažených zploští a umožní nám to pozvat víc diváků," řekl náměstek primátora a předseda představenstva spolku Petr Kvaš.

Pořádání Velké pardubické stojí kolem 13 milionů korun. Podle Kvaše je slavný dostih v podstatě jediná zisková akce, která pomáhá dostat celé hospodaření spolku do plusových čísel.

Partneři dostihů si pronajímají VIP tribuny, chodili na kvalifikace a zaplatili si i Velkou pardubickou. Tribuna B je kompletně vyprodaná. Jde o nejluxusnější prostory, které spolku podle Kvaše uhradí většinu nákladů na Velkou pardubickou.

Obvykle chodí na závody kolem 20.000 až 30.000 diváků. Aktuálně je počet kvůli koronaviru omezený na 2000 osob.

"Velká pardubická je akce, která nám sezonu otočí do plusu. Jestli nebude, tak se obávám, že ekonomický výsledek kladný nebude. Všechno to závisí na počtu diváků a počtu partnerů, kterým jsme schopni tribuny a lóže nabídnout," řekl Kvaš.

Dostihový spolek dostane na pořádání Velké pardubické od státu dotaci 2,5 milionu korun. Loni to bylo dvakrát tolik, ale peníze šly i na čtyři kvalifikace.

V den závodu (11. října) je potřeba na organizaci asi tisícovka lidí. Letos se koná již 130. ročník Velké pardubické.