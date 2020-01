Ve řvoucím tunelu jsem neslyšel vlastní dech, vzpomíná Kožíšek na Nové Město

Měl jste závody před domácím publikem rád? Šlo o okamžiky, na které jste se těšil a užíval si je?

Historicky se mi na českých tratích ať už v rámci Tour de Ski či během Světových pohárů dařilo. Nikdy jsem před startem akcím v Česku nepřikládal speciální význam. Ale když jsem se pak zpětně ohlédl a zamyslel, nebyla náhoda, že jsem jedny z nejlepších výsledků sbíral před domácím publikem.

Dodávaly vám davy fanoušků kolem tratí ať už v Novém Městě na Moravě či v Liberci energii?

Atmosféra byla vždy výjimečná. Sprint, který byl mojí hlavní disciplínou, je hodně specifický. Když závodník postoupí do finále, absolvuje představovačku ve startovních boxech. Jakmile zaznělo moje jméno a slyšel jsem hukot publika, běhal mi mráz po zádech. A když si vybavím svoje první vystoupení v Novém Městě na Moravě, jde o vážně speciální zážitek. Množství lidí kolem okruhu bylo ohromující. Vlastně šlo o takový řvoucí tunel, v němž nebylo slyšet ani vlastního dechu. Bylo to až nepříjemné, protože závodník má trošku posunuté vnímání.

Může domácí prostředí působit pro české reprezentanty během nadcházejícího víkendu jako přítěž s ohledem na velké očekávání?

Jde o velice individuální záležitost. Pokud budu mluvit obecně, existují závodníci, kteří jsou schopní jet na hranici možností a nepotřebují speciální motivaci. A pak jsou jiní, jimž divácký kotel prospívá a jsou schopní jet naprosto odlišné tempo proti běžným zvyklostem. Pak je pochopitelně třeba hlídat, aby nedošlo k přepálení tempa. Ale to je spíše krajní případ.

Vztahuje se i na vaše svěřence?

Všichni čeští reprezentanti budou určitě rádi, pokud bude trať obsypána fanoušky. Někde nejsou diváci podél trati vůbec. V Novém Městě určitě budou a přijdou podpořit zejména české závodníky, což vždy výkon zvedá. Závody pojede i hodně kluků z rezervního týmu, pro něž půjde o debut ve Světovém poháru. Pro ty bude vystoupení před domácím publikem znamenat obrovskou zkušenost. A nepochybuji, že pozitivní.

Jak hodnotíte dosavadní průběh sezony v podání českých reprezentantů a reprezentantek?

Jako slušný. Po minulých sezonách došlo k určitému posunu a progresu. A nemluvím jen o mužích. Zlepšily se i holky, kterým se snažím stejně jako klukům předávat rady a zkušenosti.

Špatné sněhové podmínky letošní zimy organizátorům umožnily připravit okruh dlouhý čtyři kilometry místo původně plánovaného pětikilometrového. Jde o nepříjemnost?

Vůbec ne! Někde se jezdí závody Světového poháru i na kratší trati. Pětikilometrových okruhů ve světě moc není. A z hlediska fanoušků jde naopak o výhodu, protože uvidí závodníky častěji a podpora pro naše reprezentanty bude intenzivnější, koncentrovanější.

Představuje závod Světového poháru před domácím publikem pro reprezentaci vrchol celého ročníku?

V probíhající sezoně není mistrovství světa, nekonají se ani olympijské hry, tudíž lze víkend v Novém Městě na Moravě brát jako vrchol. S ohledem na množství mladých závodníků však současně musím zmínit i mistrovství světa do třiadvaceti let, které bude rovněž pro velkou část týmu velice důležité.

S čím budete po vystoupení reprezentace v Novém Městě na Moravě spokojený?

U chlapů nejsou očekávání tak velká. Snad jen od Michala Nováka, ovšem před Tour de Ski onemocněl a bral antibiotika, což jej určitě ovlivní. Největší úspěchy zatím sbíráme mezi muži ve sprintech, které se však v Novém Městě na Moravě nejedou. Takže budeme rádi za každé bodované umístění.

V roli asistenta trenéra českého týmu působíte už druhou sezonu. Dokázal jste se po přestupu ze závodní stopy plně adaptovat a už je pro vás vše rutina?

Už mám vše mnohem více zautomatizované, tudíž je práce klidnější. Pořád obstarávám reprezentační sociální sítě, respektive instagram. Pokud s námi necestuje fotograf, pořizuju videa a fotografie. Snažím se i o záběry přímo z tratí, aby pro fanoušky bylo vše hodně autentické a přinesli jsme i jiný úhel pohledu ve srovnání se statickou kamerou. Ale to dělám ve volném čase. Hlavní náplní je pochopitelně řízení tréninků nebo ladění techniky závodníků.

Není rodina na druhé koleji? Nestěžují si doma, že jste pryč ještě více než v dobách aktivní kariéry?

Tak to určitě není. Jsem s rodinou častěji, než když jsem závodil. Už jenom kvůli faktu, že není potřeba dvakrát denně chodit na trénink. Občas o víkendu nikam nemusím. Nebo je mezi závody větší prostor. Myslím, že jsem doma relativně hodně.

Na Světový pohár zdarma

Vysočina Arena přivítá po čtyřech letech světovou elitu běžců na lyžích. V rámci domácího podniku Světového poháru se uskuteční dva závody, na kterých nebude chybět kompletní česká reprezentace ani největší světové hvězdy běžeckého lyžování.

Fanoušci se v tradičním místě českého zimního sportu mohou těšit na atraktivní podívanou. V sobotu 18. ledna v 9:45 poběží ženy klasickou technikou 10 km a od 11:15 muži 15 km. O den později jsou na programu na stejných délkách tratí stíhací závody. Nedělní závod žen startuje v 11:10 a mužů ve 13:00.

Vedle samotných závodů kompletní světové špičky na návštěvníky Areny čeká také bohaté občerstvení a atraktivní doprovodný program. Samotná Vysočina Arena bude pro fanoušky otevřena v sobotu 18. ledna od 7:45 do 14:00, v neděli 19. ledna od 9:00 do 15:00. Pro diváky budou připraveny dva sektory u tratí s velkoplošnými obrazovkami, živým komentářem a DJ produkcí, aby si závody co nejvíce užili a měli maximální přehled o jejich vývoji.

Hned vedle stadionu vyroste trať se zábavnými překážkami, kde si děti mohou vyzkoušet běžkování i další zimní sporty. V obou závodních dnech bude trať k dispozici od 9:00 do 14:00, přímo v areálu si zájemci mohou zapůjčit vybavení.