V Rabatu to zkrátka umí. Spilkové těsně unikla obhajoba vítězství, skončila druhá

před 1 hodinou

Rabat - Golfistce Kláře Spilková těsně unikla obhajoba titulu na turnaji Ladies European Tour v Rabatu. Po čtyřech kolech o vítězce rozhodl rozstřel mezi třemi hráčkami a na druhé jamce play off uspěla Švédka Jenny Haglundová. Spilková skončila druhá spolu s Australankou Sarah Kempovou.

Druhé místo je druhým nejlepším nejlepším výsledkem Spilkové na LET v kariéře. Vyneslo jí prémii 33.750 eur (855.000 korun) a posun na třetí příčku v letošním pořadí evropského okruhu, v kterém loni skončila čtvrtá.

"Bezprostředně po play off se samozřejmě cítím trochu zklamaná, ale celkově beru výsledek všema deseti. Jsem na sebe pyšná. Kdyby mi někdo před turnajem garantoval, že skončím druhá, tak mu řeknu, že se zbláznil, že to není možné. Pro mě je to úlet," uvedla Spilková v tiskové zprávě.

Do finálového kola šla česká golfistka ze třetího místa se ztrátou dvou ran na Lynn Carlssonovou ze Švédska a Kempovou. Nejdříve chybovala na obou pětiparech úvodní devítky, ale na druhé naopak na pětiparech skórovala. Díky birdie na sedmnácté jamce se dostala do rozstřelu. Kolo obešla v paru a celkem měla jako Kempová a Haglundová skóre -3. Jen čtyři hráčky zvládly soutěž pod par.

V play off na první jamce zahrála Spilková par stejně jako soupeřky, proto se osmnáctka hrála znovu a tentokrát si první výhru na LET zajistila Haglundová. Trochu tím navázala na své úspěšné krajanky na majorech - Pernilla Lindbergová letos ovládla ANA Inspiration a Anna Nordqvistová loni Evian Championship.

V marocké metropoli se třiadvacetileté Spilkové daří. Na Lalla Meryem Cupu skončila v roce 2013 osmá a o dva roky dříve sedmá. V tomto týdnu ale kvůli nové roli dlouho nebyla ve své kůži. "Před odletem do Maroka i na místě jsem cítila nervozitu. Přece jen jsem ještě takovou obhajobu nezažila. Byl to pro mě jeden z nejtěžších turnajů," dodala.

Druhé české golfistce Šideri Váňové závěrečný den nevyšel ideálně, zahrála šest ran nad par a s celkovým výsledkem +14 obsadila dělené 53. místo.

Golfový turnaj žen Lalla Meryem Cup série Ladies European Tour v Rabatu (par 72, dotace 450.000 eur):

1. Haglundová 285 (75+72+68+70) - v rozstřelu na 2. jamce, 2. Spilková (ČR) 285 (73+70+70+72) a Kempová (Austr.) 285 (72+70+69+74), 4. Carlssonová (Švéd.) 286 (71+72+68+75), 5. Si Jü-lin (Čína) 288 (72+75+74+67), Engströmová (Švéd.) 288 (74+74+68+72) a Lampertová (Něm.) 288 (71+73+71+73), …53. Váňová (ČR) 302 (78+72+74+78).