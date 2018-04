Hvězdy golfu v létě znovu v Česku. Přijede vítěz Masters Willet, pořadatelé jednají o Elsovi

před 38 minutami

Pořadatelé doufají, že se na hřišti Albatross konečně prosadí i nějaký domácí golfista.

Praha - Jednou z hlavních hvězd golfového D+D REAL Czech Masters bude předloňský vítěz turnaje Masters Angličan Danny Willet. Na hřišti Albatross u Prahy se pátý ročník nejlepšího českého golfového turnaje odehraje v termínu 23. - 26. srpna.

Opět přijede někdejší světová jednička Angličan Lee Westwood a příslib dal znovu Němec Martin Kaymer, který v minulosti také vládl žebříčku a vyhrál dva majory. Dorazí také excentrický hráč John Daly.

A to nemusí být vše. Pořadatelská firma Petra Dědka Relmost na tuzemskou zastávku European Tour s dotací přes milion eur láká další bývalou světovou jedničku, Jihoafričana Ernieho Else.

Zároveň je turnaj jednou z posledních možností pro hráče, jak se ukázat a kvalifikovat na letošní Ryder Cup. Dají se tedy na poslední chvíli čekat přihlášky dalších zvučných jmen.

"Jsme dál připraveni zvát hvězdy světového golfu. Vyplatí se to kvůli popularizaci turnaje a golfu. Přiznám se, že jsem věřil, že to po pár letech nebude tolik potřeba, že budeme mít domácí golfovou hvězdu, ale to se zatím neděje," uvedl Dědek. Loni nikdo z 16 českých golfistů v turnaji neprošel cutem do finálových kol.

"Určitá jednání jsme vedli i například s Miguelem Ángelem Jiménezem nebo Vijayem Singhem," doplnil Dědek s tím, že v těchto případech to zatím nedopadlo, ale může být založeno na příští ročníky.

Promotérskou licenci na turnaj European Tour má Relmost do roku 2023. Rozpočet každého ročníku se pohybuje od 80 do 100 milionů korun. Přímý televizní přenos z turnaje obstará kanál Nova Action.