V Istanbulu je vyprovázela eskorta, do final four míří USK bez velkého respektu

před 7 minutami

Závěrečný turnaj Euroligy basketbalistek se od pátku do neděle uskuteční v maďarské Šoproni a v soubojích elitního kvarteta nebudou chybět ani hráčky USK Praha. "Už postup do final four je pro nás velkým úspěchem, o kterém jsme na začátku sezony vůbec neuvažovaly,“ přiznává v rozhovoru pro Aktuálně.cz Kateřina Elhotová.

S jakými představami jste do této soutěže vstupovaly? V hráčském kádru došlo k několika změnám a tak jsme si v Eurolize žádný konkrétní cíl nedávaly. Chtěly jsme jít krok za krokem s tím, že teprve průběh soutěže ukáže, na co můžeme dosáhnout. Konečné druhé místo ve skupině, v které vévodil výborný Jekatěrinburg, pro nás bylo úspěchem. Ve čtvrtfinále vás čekal Fenerbahce Istanbul, tedy jeden ze známých a zároveň těžkých soupeřů. Myslely jste si, že přes něj můžete přejít? Je to opravdu silný tým se známými osobnostmi, takže byl v roli favorita. Moc velké naděje se nám nedávaly, a proto se vítězství 76:54 stalo basketbalovou senzací. Dařilo se nám v obraně i v útoku, vycházelo nám skoro všechno, na co jsme sáhly. Skóre v této soutěži nerozhoduje, takže k postupu bylo potřeba Fenerbahce porazit ještě jednou. Věřily jste si, že to dokážete i na jeho horké půdě? Do Istanbulu jsme nejely poprvé, atmosféra je tam opravdu velice bouřlivá, ale nám se znovu dařilo a výhrou o 12 bodů jsme si otevřely dveře do závěrečného turnaje. Počtvrté za posledních pět let. Před horkokrevnými fanoušky nás chránila policejní eskorta, takže domů jsme se vrátily bez větších šrámů (smích). V pátečním semifinále bude vaším soupeřem vynikající ruský tým Dynamo Kursk. Je to hodně vysoká překážka? Basketbalistky USK si zahrají final four, zvládly i odvetu s Fenerbahce číst článek Ještě víc než hodně. Je to tým plný hvězd a když se jim daří, jsou téměř neporazitelné. Jsou však zápasy, v nichž tak suverénní nejsou a potom s nimi lze sehrát celkem vyrovnaný zápas. Máme s nimi pasivní bilanci, ale předem poražené do tohoto souboje určitě nenastoupíme. Navíc nebudou mít výhodu domácího prostředí, což také může hrát určitou roli. Největší diváckou podporu bude mít domácí Šoproň, který se střetne s Jekatěrinburgem. Co byste řekla na adresu maďarského týmu? V Šoproni nebudeme hrát poprvé, zato s jeho novým celkem by to byla premiéra. V letošním ročníku je jeho největší síla především ve výborných podkošových hráčkách. K duelu s tímto maďarským šampionem však dojde jen v tom případě, když oba zmíněné ruské týmy najdou cestu finále a my bychom pak se Šoproní bojovaly o bronz. Myslíte si, že je reálné vybojovat některou z medailí? Jsme v pohodě a do Maďarska jedeme před zápasy s evropskou špičkou bez velkého respektu Turnaj vidím jako otevřenou bitvu, v níž může rozhodovat okamžitá forma a třeba i potřebné válečnické štěstíčko.

autor: Jaroslav Pešta | před 7 minutami