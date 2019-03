Basketbalistky USK si zahrají final four, zvládly i odvetu s Fenerbahce

před 2 hodinami

Basketbalistky USK Praha ovládly i druhé čtvrtfinálové utkání Evropské ligy proti Fenerbahce a po dvou letech postoupily do semifinále. Vítězky soutěže z roku 2015 dnes v Istanbulu uspěly 77:65 a po úterní domácí výhře 76:54 zvítězily 2:0 na zápasy. Na závěrečném turnaji si o finále zahrají s Dynamem Kursk.

Hráčky USK stejně jako v úvodním duelu měly skvělý vstup do zápasu a vypracovaly si náskok až o 22 bodů. Velkou zásluhu na tom měla nejlepší střelkyně Valeriane Ayayiová, která si 25 body vyrovnala maximum v této sezoně. Dalších 13 bodů přidala Alyssa Thomasová, jenž navíc s bilancí 10 doskoků a 8 asistencí nebyla daleko od triple doublu.

"Mám obrovskou radost. Byl to těžký zápas, ale záleželo jen na nás, jestli vyhrajeme," řekla Ayayiová. "Fenerbahce nám chtělo oplatit porážku z Prahy a v utkání to bylo vidět. Ale dobře jsme bránily a vydržely jsme běhat a vyhrály jsme," dodala francouzská basketbalistka.

Jediný krizový moment přišel ve třetí čtvrtině, ve které hráčky USK na chvíli polevily v koncentraci a dovolily Fenerbahce snížit na rozdíl osmi bodů. Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové ale nápor domácího celku ustály a šňůrou 11:0 soupeře definitivně zlomily.

"Jsem neuvěřitelně šťastná, protože kdyby mi někdo na začátku října tvrdil, že postoupíme do Final Four, tak bych mu řekla, že je blázen. Doslova. Ale myslím, že jsme si to za celou sezonu i dnešní výkon zasloužily. Bylo to neuvěřitelné," prohlásila Hejková, jejíž tým natáhl vítěznou sérii v Eurolize na šest zápasů.

České šampionky si ve Final Four zahrají počtvrté za posledních pět let. Po zisku zatím jediného titulu, ke kterému jim v roce 2015 pomohla i současná hráčka Fenerbahce a česká reprezentantka Kia Vaughnová, vypadly dvakrát za sebou v semifinále. V minulém ročníku skončily ve čtvrtfinále.

Kursk ve čtvrtfinále vyřadil Polkowice. Ruský celek doma vyhrál jednoznačně 89:53, ale v dnešní odvetě v Polsku se na postup hodně nadřel. Favorit, který ve skupině B jen jednou prohrál, rozhodl o vítězství 81:77 až v dramatickém závěru. USK s Kurskem prohrál posledních sedm zápasů. Naposledy proti němu Pražanky nastoupily dvakrát v základní skupině minulé sezony, kdy doma prohrály 56:88 a venku 88:109.

Čtvrtfinále play off Evropské ligy basketbalistek - druhý zápas:

Fenerbahce Istanbul - ZVVZ USK Praha 65:77 (12:27, 35:48, 48:68)

Nejvíce bodů: Plumová 17, Veramejenková15, Stokesová 10 - Ayayiová 25, Thomasová 13, Kateřina Elhotová 11. Fauly: 18:16. Trestné hody: 10/8 - 13/11. Trojky: 3:8. Doskoky: 39:39. Konečný stav série: 0:2.