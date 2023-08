Umět bleskově změnit taktiku je dobré i pro byznys, míní nejlepší český quarterback

Stal se hrdinou tuzemské ligy amerického fotbalu. Ve finálovém duelu Czech Bowlu právě Jan Dundáček v závěru řádil na pozici quarterbacka a významně pomohl vybojovat týmu Vysočina Gladiators druhý titul. Nyní legenda tohoto sportu v Česku zvažuje, co dál.

"Zatím nevím. Dali jsme si s týmem čas na to, abychom se rozhodli. Po létu se o tom budeme bavit," prohlásil Dundáček, který má však jasno. "Kdybych kariéru přerušil na rok nebo dva, už bych se patrně nevrátil."

Byl to jeho rok, ve kterém opět ukázal svoji genialitu a dominanci. Ve finále jeho tým nastoupil proti Ostrava Steelers, kteří mají nejlepší obranu. Jenže tu Dundáček přesnými přihrávkami a několika touchdowny ve druhé části finále dokonale rozebral.

"Asi si myslím, že to byl můj top výkon ve finálových utkáních. Zápas jsem už viděl, procházeli jsme si, co se povedlo a co ne. Kdyby se Ostravě povedla jedna věc, bylo by vše jinak," analyzoval Dundáček, který v kariéře hrál dlouhé roky za Prague Black Panthers.

V roce 2018 po zisku titulu ale ukončil kariéru. Jenže loni přišel velký návrat v dresu Vysočiny. Cíl byl jasný - s ambiciózním týmem vyhrát ligu, což se povedlo letos. "I když mě to v posledních měsících extrémně bavilo, mělo to také několik porodních bolestí a časově bylo velmi náročné skloubit čas na sport, rodinu a práci," přiznal Dundáček, který si další sportovní kariéru zatím rozmýšlí. Ale už ví, že nemá zájem o pozici trenéra či funkcionáře.

"Mě zatím nejvíce baví hraní a být na hřišti. I když někdy v budoucnu bych chtěl pomoci s předáním znalostí na pozici quarterbacka, pomoct mladým klubům. Dokázal bych si představit zorganizovat kemp pro mladé talenty," přemítá 37letý hráč.

O jeho znalosti by byl určitě zájem, vždyť v soutěži s oficiálním názvem Snapbacks liga je unikátem. Na hřišti je hbitý a dokáže hodit na milimetr přesnou přihrávku. "Mojí největší předností je schopnost s míčem rychle utíkat. Když jsem začínal s americkým fotbalem, byl jsem dobrý atlet. S házením jsem se zlepšoval až postupně."

Ale nejen to - Dundáčka zdobí skvělé periferní vidění a předvídavost. Schopnost se správně rozhodnout v momentě, kdy je na hřišti změna. "Důležité je vědět, co obrana dělá před mojí přihrávkou. Pokud se něco změní, je nutné přijít s jinou variantou. Je potřeba být operativní a nespoléhat se jen na jednu cestu, kterou jste si vytyčili," prozradil dlouhodobě nejlepší český quarterback.

A ještě v jedné věci je precizní - v předzápasové přípravě. Právě ta mu v sezoně zabírala hodně času. A jak bylo patrné, Dundáček ji určil společně s trenéry na finálový duel skvěle. "Stanovili jsme si game plan, který nám vyšel," dodal spokojeně a přiznává, že mu taková příprava pomáhá také v byznysu.

Dundáček pracuje jako projektový manažer a obchodní ředitel v developerské kanceláři. A také na realitním trhu je vhodné si stanovit taktiku před důležitými schůzkami.

"Určitě v tom paralely jsou. Sport mě naučil disciplíně a postupné práci a stejně tak i poctivé přípravě, kterou je potřeba vykonat. Ale stejně tak schopnost plán opustit ve chvíli, kdy nefunguje, rychle se zorientovat a najít nové cesty a možnosti. A hlavně si z věcí nedělat těžkou hlavu. Občas, i když člověk udělá všechno jak má, tak se věci nemusí podařit, ale život nekončí," dodal s úsměvem úspěšný quarterback a manažer.