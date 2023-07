V lednu se mu zastavilo srdce, teď je hráč amerického fotbalu zpět v plném tréninku

Sedm měsíců poté, co v utkání zámořské profesionální ligy NFL amerického fotbalu Buffala s Cincinnati prodělal srdeční zástavu, se Damar Hamlin vrátil do plného tréninku. Jeho klub Buffalo Bills to oznámil na svém webu.

"Je to skvělé, byla to emoční horská dráha," řekl pětadvacetiletý Hamlin. "Překonal jsem obrovskou překážku, málem jsem při hře přišel o život. To, že jsem se vrátil a můžu znovu hrát, je hrozně emocionální," dodal. Hamlin zkolaboval 2. ledna po kontaktu se soupeřem, který ho při srážce trefil ramenem do hrudníku. Záchranáři jej na trávníku několik minut oživovali a obnovili jeho srdeční tep. Poté byl Hamlin v nemocnici dva dny udržován v umělém spánku. Jeho stav se následně výrazně zlepšil a už devět dnů po incidentu byl propuštěn do domácího ošetřování. V minulých měsících Hamlin vystoupil na několika místech po celé zemi a sešel se i s prezidentem Joem Bidenem, jenž ho pozval do Bílého domu. Související "Vyhrál jsi svůj život." Fotbalista v kritickém stavu se zajímal, jak dopadl zápas

