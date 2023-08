Tvrdí hoši a krásné roztleskávačky. Hodnota celků NFL raketově roste

Tým Dallas Cowboys, nejcennější sportovní tým na světě, zůstává nejhodnotnějším klubem NFL již sedmnáctý rok v řadě. Jeho hodnota letos vzrostla už o 20 procent.

Nesmírně lukrativní prodej týmu Washington Commanders konsorciu vedenému Joshem Harrisem, ve kterém figuruje i legenda NBA Magic Johnson, za více než šest miliard dolarů připomněl dávno zapomenutou pravdu: kluby NFL jsou neuvěřitelně cennými majetky, jejichž hodnota neustále roste.

Například akcionáři Detroitu Lions si užili za jediný rok růst ceny svého podílu dokonce o 43 procent. O více než čtvrtinu se navýšila hodnota 19 z 32. celků soutěže.

Prodej Commanders stanovil nový rekord za nejdražší prodej sportovního týmu, překonal tak loňský prodej Denver Broncos rodině Walton-Pennerovů za 4,65 mld. USD. To přišlo pouhé čtyři roky poté, co David Tepper koupil celek Carolina Panthers za 2,275 miliardy dolarů.

Tyto částky však blednou ve srovnání s Cowboys. Nejcennější sportovní tým na světě spoléhá na lukrativní kombinaci značky týmu a jeho úžasného domovského hřiště AT&T Stadium. Jen jeho hodnota je odhadována na 1,2 miliardy dolarů. O slávu¨Cowboys se stará také sehraný tým roztleskávaček, které si někdy "půjčují" i jiné celky zámořské soutěže.

Cowboys vlastní miliardář a podnikatel Jerry Jones, který tým koupil v roce 1989 za 140 milionů dolarů. O 34 let později je tým z Texasu ohodnocen na ohromujících 9,2 miliardy dolarů. Po dobu dlouhých sedmnácti po sobě jdoucích let je nejhodnotnějším klubem NFL.

Přestože Dallas postoupil do play off pouze pětkrát v posledních 13 letech a naposledy vyhrál Super Bowl v roce 1996, jeho popularita zůstává enormní, což se promítá i to jeho hodnoty.

Šestinásobní šampioni NFL New England Patriots dokázali, že úspěch přináší peníze, jelikož Robert Kraftův tým vystřelil v žebříčku díky dynastii poháněné Tomem Bradym nahoru. Není divu, že Jones toužit po vyrovnání výsledku týmu z Bostonu, Cowboys zatím vládli zámořskému profesionálnímu fotbalu pětkrát.

Kluby NFL dominují žebříčku hodnoty světových sportovních celků. Podle Forbes má například nejdražší celek Premier League, Manchester United, hodnotu šest miliard dolarů, což je méně než u sedmi z 32 klubů NFL. Cowboys jsou ohodnoceni více než dvojnásobně než "Red Devils".

Hodnota týmů NFL a její růst mezi lety 2022 a 2023:

P. tým hodnota růst

1. Dallas Cowboys 9,2 mld, USD 20% 2. New York Giants 7,04 mld, USD 23% 3. Los Angeles Rams 6,94 mld, USD 17% 4. New England Patriots 6,7 mld, USD 14% 5. San Francisco 49ers 6,15 mld, USD 19% 6. New York Jets 6,11 mld, USD 27% 7. Washington Commanders 6,05 mld, USD 27% 8. Chicago Bears 6 mld, USD 20% 9. Philadelphia Eagles 5,95 mld, USD 27% 10. Las Vegas Raiders 5,77 mld, USD 41% 11. Houston Texans 5,35 mld, USD 16% 12. Miami Dolphins 5,24 mld, USD 29% 13. Atlanta Falcons 5,15 mld, USD 33% 14. Denver Broncos 4,87 mld, USD 5% 15. Seattle Seahawks 4,82 mld, USD 10% 16. Pittsburgh Steelers 4,8 mld, USD 13% 17. Green Bay Packers 4,75 mld, USD 13% 18. Los Angeles Chargers 4,63 mld, USD 28% 19. Kansas City Chiefs 4,52 mld, USD 28% 20. Minnesota Vikings 4,43 mld, USD 19% 21. Tennessee Titans 4,37 mld, USD 33% 22. Carolina Panthers 4,27 mld, USD 27% 23. Baltimore Ravens 4,24 mld, USD 23% 24. Indianapolis Colts 4,21 mld, USD 30% 25. Cleveland Browns 4,2 mld, USD 32% 26. New Orleans Saints 4,19 mld, USD 29% 27. Arizona Cardinals 4,17 mld, USD 32% 28. Tampa Bay Buccaneers 4,15 mld, USD 27% 29. Buffalo Bills 4,13 mld, USD 38% 30. Detroit Lions 4,1 mld, USD 43% 31. Jacksonville Jaguars 4,04 mld, USD 37% 32. Cincinnati Bengals 4 mld, USD 41%

Zdroj: Sportico