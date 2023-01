Říkali jim "Naše děti", u nohou měly celý svět. Pak Romanův život přervala autonehoda

Po boku sestry Evy se stal čtyřikrát mistrem světa, patřil k nejpopulárnějším sportovcům Československa a prosadil se i ve slavné revui Holiday on Ice. Krasobruslař Pavel Roman, jehož život ukončila v roce 1972 autonehoda, by se právě dnes dožil 80 let.

Sourozenci Romanovi byli v první polovině 60. let velmi populární, od Aše až po Košice se jim říkalo "Naše děti". Související Vrátit se odmítla a pak už ji nikdo neviděl. Před třiceti lety zmizela polská legenda První světový titul vybojovali v roce 1962 v Praze, kdy bylo Pavlovi 19 a Evě 16 let. Celý krasobruslařský svět jim ležel u nohou, přemožitele totiž nenašli ani na následujících třech šampionátech, mezitím získali i dvě evropská zlata. Rodáky z Olomouce přivedl ke krasobruslení jejich otec, který jim předepisoval tréninky podle toho, kdy a kde byl zrovna volný led. "Nesnesl by, kdybychom se flákali. Takže jsme v zimě bruslili, v létě hráli tenis a plavali, a to i v Praze, kam jsme se přestěhovali. Kvůli sportování jsme ale téměř neměli kamarády, nechodili do kina. Neměli jsme na to čas," líčila Eva. Původně začínali jako sportovní dvojice, tance si poprvé vyzkoušeli v roce 1958. Nějakou dobu dělali obě disciplíny, ale když se na ME 1959 v Davosu lépe umístili v tancích, už u nich zůstali. Na otcovu žádost se jich ujala vyhlášená trenérka Míla Nováková, která jim postavila jízdy na precizních krokových variacích. Související Po triumfu týden spal, tátovi koupil auto v Tuzexu. Šampion Kodeš a jeho kariéra 31 fotografií Po čtvrtém titulu mistrů světa v roce 1965 mohli Romanovi oficiálně odejít do některé z amerických revue. Aby viděli rodiče, kteří za nimi nemohli až na pár výjimek vycestovat, vybrali si Holiday on Ice, která jednou za dva roky vystupovala v Praze. "Radši jsme skončili na vrcholu. Už bychom mohli jít jen dolů z kopce," objasnila Eva nezvykle brzký odchod z amatérského ledu. Po šesti letech v revue se jejich cesty rozešly. Eva se provdala za anglického krasobruslařského komika Jacka Grahama, s nímž také vystupovala na ledě. Milovníkovi rychlých aut Pavlovi se stal jeho koníček osudným. Zahynul krátce poté v pouhých 29 letech při autonehodě v americkém Tennessee. Pohřben je ale v Praze na Olšanských hřbitovech. "Náš vztah bratra a sestry byl mimořádný. Byla to dřina, ale zároveň krásná léta," vzpomínala na něho sestra. Grahamovi koupili statek v Anglii a začali hospodařit, pak jej vyměnili za bývalé sídlo admirála Nelsona a udělali z něj domov důchodců. Po deseti letech jej prodali a přestěhovali se do Texasu, kde vedli husí a kachní farmu. Poté si pořídili obytný autobus a čtyři roky s ním křižovali Ameriku. Na začátku milénia zvelebili statek v Lipnici u Rokycan, po úmrtí Eviny maminky v roce 2005 se natrvalo usadili v Anglii. Manžel zemřel v roce 2015.