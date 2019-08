Triatlonistka Frintová obhájila vítězství v závodu Světového poháru ve Varech

před 13 minutami

Triatlonistka Vendula Frintová obhájila vítězství v závodu Světového poháru v Karlových Varech. Další česká reprezentantka Petra Kuříková skončila v lázeňském městě čtvrtá.

"Je to příjemné, o to příjemnější, že to je doma. Jsem i ráda, že po prostředku sezony se mi podařilo vrátit do té formy, a uvidíme, jak se to bude vyvíjet v dalších závodech," řekla Frintová v rozhovoru pro Českou televizi.

Pětatřicetiletá česká triatlonistka zvládla 1,5 km plavání, 40 km jízdy na kole a 10 km běhu v čase 2:09:09 a cílem proběhla o čtyři sekundy před Američankou Tamarou Gormanovou. Kuříková na třetí Němku Caroline Pohleovou ztratila 15 vteřin. Iveta Fairaislová byla jednatřicátá, čtvrtá česká triatlonistka v závodu Tereza Zimovjanová obsadila 40. místo.

"Kdyby mi někdo před startem řekl, že budu čtvrtá, tak bych byla nadšená. Ale když jsem většinu běhu absolvovala na třetím místě, tak to trochu mrzí," uvedla sedmadvacetiletá Kuříková.

V seriálu Světového poháru Frintová triumfovala počtvrté. Dvakrát uspěla ve Varech, před devíti lety ovládla závod v australské Mooloolabě a předloni ve španělské Huelvě. Za dnešní vítězství rodačka z Náchoda dostane odměnu 7500 dolarů (asi 174 tisíc korun).

Po plavecké části v koupališti Rolava ztrácela Frintová v depu na vedoucí Gormanovou přes půl minuty. Během cyklistické části česká jednička manko dotáhla a do druhého depa dojela jako první. Při seskoku z kola sice Frintová upadla, ale zůstala ve vedoucím balíku.

"Do depa jsem vletěla jako beran do vrat. Přibrzdila jsem na poslední chvíli, trochu mi podklouzlo kolo a můžu být akorát ráda, že jsem nedostala 15 vteřin penalizaci, což se také mohlo stát. Naštěstí to bylo ještě docela dobré, předběhly mě asi dvě nebo tři závodnice, ale nebyla výrazná komplikace," popsala Frintová.

Pak se v čele osamostatnila společně s Gormanovou a americkou závodnici ve finiši před městským divadlem předběhla. "Nevím, z jakého důvodu, ale dneska se mi běželo opravdu špatně. Tamara je kvalitní závodnice, je to mistryně světa do 23 let. Já jsem byla ráda, že jsem měla s kým běžet a šetřit síly," konstatovala Frintová.

O třetí místo se Kuříková dlouho přetahovala s Pohleovou, ale nakonec na Němku nestačila. Pohleová měla na nejlepší dvě triatlonistky ztrátu přes minutu a půl. "Od začátku jsem se v běhu necítila úplně komfortně a poslední kolo, to už byl boj jen sama se sebou," přiznala Kuříková.

V 15:00 začne závod mužů i s Janem Čelůstkou, Janem Volárem a Františkem Linduškou, jenž loni skončil na pátém místě a zaznamenal nejlepší výsledek kariéry.

Závod Světového poháru v triatlonu v Karlových Varech:

Ženy: 1. Frintová (ČR) 2:09:09, 2. Gormanová (USA) -4, 3. Pohleová (Něm.) -1:34, 4. Kuříková (ČR) -1:49, 5. Jelistratovová (Ukr.) -2:24, 6. Ackermannová (JAR) -2:32,…31. Fairaislová -8:48, 40. Zimovjanová (obě ČR) -15:02.

15:00 muži.