Trenér Krpálka si pochvaluje boom kolem juda. Přilákat by mohl i japonského kouče

Po anketě Sportovec roku ovládlo judo i anketu Trenér roku. Tím se stal kouč olympijského vítěze z Ria Lukáše Krpálka Petr Lacina. V pondělním vyhlášení v pražském kině Lucerna novinářům přiznal, že ani nevěřil, že by se mu nějaký podobný úspěch mohl povést. Nyní by rád získal zkušeného trenérského kolegu v reprezentaci, protože sám už se cítí unavený.

Co pro vás takové ocenění znamená?

Je to úžasný, nikdy by mě nenapadlo, že český judista vyhraje olympijské hry a jeho trenér se pak stane Trenérem roku. Pořád na ten olympijský závod vzpomínám, byl to ohromný zážitek.

Kdy jste tedy v to olympijské zlato uvěřil, až po závodě?

Před závodem když jsme přišli do haly. Lukáš byl velice dobře připravený bez nějakých výpadků v tréninku. Sice měl na úvod těžkého soupeře, ale věděl jsem, že když pořádně zapere, dojde daleko.

Může to ještě něco překonat?

Druhé zlato (smích). Samozřejmě to to jde trumfnout už jen těžko. Možná opravdu ta obhajoba v Tokiu, a ještě o kategorii výš, to by bylo možná ještě zajímavější.

Po Riu jste ale říkal, že si potřebujete odpočinout, že máte za sebou tři olympijské cykly a je toho na vás moc. Jak tedy vidíte svou budoucnost u reprezentace?

Už jsem si trochu odpočinul a začalo mě to zase bavit. Zatím jsem stále trenérem reprezentace, ale uvidíme, jak to bude dál. Původní plán byl, že by reprezentačním trenérem mohl být Jaromír Ježek, ale ten odešel na tři roky do Dubaje. Tím se to trochu zkomplikovalo. Ale máme v jednání ještě trenéra z Japonska, tak uvidíme, jak dlouho to potrvá, zatím budu pokračovat já. A potom podle toho, kdo bytím koučem byl, bych já třeba byl jeho pravá ruka a on hlavní, nebo obráceně. To se uvidí.

Mohl by japonský trenér v něčem Lukášovi po přechodu do vyšší kategorie?

Pro něj by to možná zase takový přínos nebyl, protože u teď je šampion, není potřeba ho nějak výrazně přeučovat, ale pro ty ostatní reprezentanty určitě, protože všichni trénujeme společně a mohlo by nás to posunout.

Podle statistiky Českého judistického svazu, se jen od Ria zvedla česká základna o tři tisíce členů. Vnímáte kolem sebe ten boom?

Je to cítit. Tělocvičny jsou plné. A nejde jen o Rio, před ním jsme se za poslední tři roky zvedli z deseti asi na 18 tisíc členů. Zkrátka za dobu, kdy Lukáš začal vyhrávat mistrovství světa a Evropy. Ještě je brzo usuzovat, jak se to projeví na přílivu talentů, svaz chystá řadu projektů tak, abychom ty děti zase neztratili a u juda udrželi. Pomoct určitě mohou i ty zkušenosti případného japonského trenéra reprezentace.

autor: Miroslav Harnoch | před 1 hodinou

