Krpálkovo zlato zafungovalo. České judo má od Ria o tři tisíce členů víc

před 35 minutami

Lukáš Krpálek se zlatou olympijskou medailí z Ria postaral o pořádný boom v náboru nových judistů. Od jeho srpnového úspěchu v Brazílii zaznamenal český judistický svaz nárůst členské základny o více jak tři tisíce lidí.

Praha - Byl to olympijský příběh, který nadchnul nejen české fanoušky. Před hrami v Riu Lukáš Krpálek oplakal smrt kamaráda, narodil se mu syn a on se pak na judistickém tatami probil k jediné zlaté medaili, kterou tuzemská výprava pod pěti kruhy získala. Ze skromného dvoumetrového pořížka se rázem stala hvězda, která přitahuje sponzory a do kimona obléká nové talenty.

Sám olympijský vítěz už na podzim přiznával, že se na něj zprávy o náhlém zájmu o judo hrnou ze všech stran. "Vím, že spousta klubů už má plno a ani nemohou přijímat," uvedl.

Deník Aktuálně.cz získal od Českého judistického svazu detailní statistiky o nárůstu nových členů a může tak Krpálkova slova podpořit i čísly. Za kalendářní rok 2016 přibylo svazu 6541 nových členů. Když si vezmeme rozdíl mezi rokem 2014 a 2015, kdy členská základna narostla jen o zhruba dvě stovky lidí, je to opravdu rapidní skok. Nyní je v České republice registrováno 20 565 judistů.

Samozřejmě nesmíme zapomínat i na další úspěchy nejlepšího českého judisty, tituly mistra světa i Evropy, stříbro na Evropských hrách v Baku, sílu olympijského zlata ale nejlépe ilustruje další číslo. Od srpna 2016, kdy se odehrály boje pod pěti kruhy v Riu, až do konce roku přibylo judistickým klubům 3379 sportovců.

"Informace z klubů hovoří o zvýšeném až opravdu velkém zájmu o judo. Lukáš se stal žádaným sportovcem na různých akcích a má teď zásadní vliv na medializaci našeho sportu," řekl Aktuálně.cz předseda Českého judistického svazu Jiří Dolejš.

Už během podzimu si vedoucí judistických klubů mohli mnout ruce. "Tréninky juda organizujeme na více než 80 místech v Praze a okolí. Obecně si myslím, že nárůst členů díky zlatu z Ria je, ale záleží na tom, jak se na konkrétních místech podaří nábor," hlavní trenér Judo clubu Kidsport Jiří Vaněk.

"Největší přínos úspěchu Lukáše vidím v obrovské motivaci dětí, kteří již na judo chodili. Jsou více hrdí na to, že dělají judo a mají větší zájem o závodění. Daří se nám udržet u juda do dalších let čím dál tím větší procento dětí," přiznal kouč.

Na budoucí judistické naděje se v Praze přišel podívat i sám olympijský šampion a ukázal jim naživo zlatou medaili. "Pro děti to byl zážitek, Lukáš je vzor snad pro každého, kdo nosí kimono. A nadšení byli i rodiče," dodává Vaněk.

Sám Krpálek by byl ale nerad, aby olympijským zlatem popularizace zlata skončila. Od ledna se naplno vrhnul do nejvyšší váhové kategorie nad 100 kilogramů, aby tu sbíral nové úspěchy.

Tak uz jedeme zase od znova! Jdeme se pripravovat aby prisel dalsi uspech! 😉 Nyni camp v Mittersillu s ucasti pres 850 judistu z celeho sveta. 🥋 myslim ze vyber je dostatecny.😄😂 Zveřejnil(a) Lukáš Krpálek dne 10. Leden 2017

autor: Miroslav Harnoch | před 35 minutami

Související články