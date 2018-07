Z můstku až na pařížské pódium? Roglič nepřestává udivovat, členitá časovka je pro něj výhodná

před 1 hodinou

Slovinský cyklista Primož Roglič vyhrál královskou etapu Tour de France a před závěrečným víkendem poskočil na třetí místo před Chrise Froomea. Bývalý juniorský mistr světa ve skoku na lyžích teprve po pěti letech v profi pelotonu útočí na senzační úspěch.

Saint-Pée-sur-Nivelle - Závodí za stáj Lotto-Jumbo, která se nejlepším týmům nevyrovná rozpočtem ani kvalitou cyklistů na papíře. Přesto byl Primož Roglič považován za jednoho z černých koní 105. ročníku Tour de France. A tuto roli plní osmadvacetiletý Slovinec beze zbytku.

Před dnešní časovkou a zítřejším dojezdem do Paříže patří Rogličovi v celkovém pořadí třetí příčka. Ztrácí 19 sekund na Toma Dumoulina, před čtvrtým Chrisem Froomem má k dobru 13 sekund. Splněný sen? Ne tak úplně. Spíš pozice, o které se rodákovi z Trbovlje nikdy ani nesnilo.

První závod Grand Tour v kůži týmového lídra zvládá Roglič s bravurou. Ve Francii se potkal s úžasnou formou, vyhnuly se mu výpadky, neustále byl v patách největším favoritům. A zatímco někteří z nich vadli, Slovinec působil i v pyrenejských etapách klidným a uvolněným dojmem.

V závěru 19. etapy pak nashromážděné síly konečně prodal. Udržel se s nejlepšími a pod vrcholem Col d'Aubisque zabral. Opakovaně útočil a na čas roztrhl skupinku favoritů. K rozhodujícímu trháku nasadil ve sjezdu do cíle a ve městě Laruns zvedl ruce triumfálně nad hlavu.

Vedoucímu Geraintu Thomasovi se sice výrazněji nepřiblížil, zato jeho parťáka z týmu Sky a čtyřnásobného šampiona závodu Chrise Froomea sesadil z virtuálních stupňů vítězů. To Roglič teď třímá medailové trumfy.

Zářnou kariéru skokana přibrzdil pád z mamuta

V minulosti přitom nic nenasvědčovalo tomu, že by závodil na kole proti profesionálům. Do 22 let ani žádný bicykl nevlastnil. Odmala se věnoval nejpopulárnějšímu individuálnímu sportu své země, skoku na lyžích.

A nevedl si vůbec špatně. Patřil do nadějné líhně a společně s Jurijem Tepešem či Mitjou Mežnarem zvítězil v závodě družstev na juniorském mistrovství světa v roce 2007. V individuálním klání skončil Roglič pátý, mimochodem zlato v Itálii bral Roman Koudelka.

Jenže hned pár dní po vydařeném šampionátu potkal Rogliče doma na mamutím můstku v Planici nepříjemný pád. Bezprostředně po odrazu se nevyrovnal s větrným poryvem, hlavou padl na zledovatělý buben a po svahu proslulé Letalnice se potácel až dolů. Probral se v nemocnici.

Měl štěstí, že vyvázl s otřesem mozku a potlučeným tělem, přesto se na něm hrůzný zážitek nejspíš podepsal. Slovinec nezvládl dobře přechod mezi dospělé, dosahoval pouze průměrných výsledků v druhořadém Kontinentálním poháru a trápila ho bolavá kolena.

Ve 21 letech se zimním sportem skoncoval a přemýšlel, k čemu se upne. Lákal ho duatlon nebo triatlon, a tak si z peněz za prodej motorky koupil kolo. Zanedlouho už jezdil za slovinskou kontinentální stáj Adria Mobil, postupnými kroky se škrábal nahoru a z nasazeného tempa neslevil.

V roce 2016 si vysloužil smlouvu u týmu Lotto-Jumbo a poprvé ochutnal závody World Tour, zažil srovnání se špičkou. Jako prakticky neznámý jezdec překvapil druhým místem v časovce na úvod Gira a další souboj proti chronometru v deváté etapě už opanoval. Premiéra jako hrom.

Ještě hlouběji do paměti cyklistické veřejnosti se vryl na loňské Tour de France. Právě Roglič pláchl všem v 17. etapě přes Galibier, na slavném kopci byl první a ve sjezdu už si pohlídal etapový triumf. Porazil všechny v královské zkoušce největšího závodu a v cíli mluvil o šílenství.

Letos si při třetím startu na akci Grand Tour připsal třetí zářez a znovu v královské etapě, tentokrát v Pyrenejích. Volně tedy navázal na loňský ročník, i když nyní přijel do Francie už jako lídr. Jako vítěz tří letošních etapových závodů v Baskicku, v Romandii a Kolem Slovinska.

Přesto opakoval v Laruns po vyhraném přímém souboji s Froomem, Dumoulinem a ostatními euforická slova. "Je to bláznivé, krásný pocit. Cítil jsem se perfektně, ale zítra začínáme zase všichni od nuly," řekl.

Nejspíš mě porazí, prohlásil Dumoulin o Rogličovi

Roglič se tedy definitivně přihlásil do boje o pódium na Champs-Élysées. První Thomas už velký náskok s největší pravděpodobností nepustí, ale mezi Dumoulinem, Rogličem a Froomem to bude obrovská bitva. Všichni tři jsou skvělými časovkáři, disciplína je pro ně šitá na míru.

Dumoulin je úřadujícím mistrem světa v časovce, Roglič bral v Norsku stříbro a Froome bronz. A přesně takhle se trio seřadilo v pořadí Tour. Ovšem co se momentální formy týče, je Roglič ve výhodě. Froome se v Pyrenejích spíše trápil a Dumoulin byl po 19. etapě dost rozladěný.

Oba zkoušejí krutou kombinaci Gira a Tour, Froome musel přenechat pozici jedničky Thomasovi a Dumoulina vytočili při sjezdu do Laruns kameramani na motorkách. "Snažil jsem se Rogliče dotáhnout, ale nemohl jsem se dostat blíž. Musel jsem ve sjezdu zpomalit," láteřil.

"Ale Roglič byl nejsilnější, neměl jsem na něj," připustil Dumoulin. A jak vidí šance pro časovku? "Myslím, že mě porazí," překvapil zdecimovaný Nizozemec. Sebevědomím už "Motýl z Maastrichtu" zrovna nesrší.

Froomea zachraňoval pod pyrenejskými štíty kolumbijský mladík Egan Bernal, ale v časovce už Brit pojede sám za sebe. Bez četné podpory týmu Sky. Bude zajímavé sledovat, jak velkou motivací pro Froomea ještě boj o třetí nebo druhé místo bude. Žlutý trikot zcela jistě nezíská.

"Těším se domů. Máme (s manželkou Michelle) na cestě malou holčičku, budeme se na to připravovat," přiznal Froome, který jede už čtvrtý závod Grand Tour v řadě. Odpočinek za poslední rok skoro nepoznal. Teď už vyhlíží druhý přírůstek k tříletému synovi Kellanovi.

Jediná individuální časovka letošní Grand Boucle provede závodníky zvlněným profilem francouzské strany Baskicka. Rovinaté pasáže na 31 kilometrů dlouhé trati takřka chybí a těsně před cílem budou cyklisté zdolávat stoupání s desetiprocentním sklonem. Žádný čajíček.

O korunovaci Velšana Gerainta Thomase by mělo být jasno, ale kdo si na pařížském bulváru stoupne vedle něj? Doplachtí na stupně vítězů bývalý skokan na lyžích? Vyvrcholení třítýdenních galejí je tu.

Poznámka: Majitel stáje Quick-Step Floors Zdeněk Bakala je současně vlastníkem společnosti Economia, která mimo jiných titulů vydává deník Aktuálně.cz i Hospodářské noviny.