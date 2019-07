Kreuziger nebude mít podporu, Ineos je silný i bez Froomea, říká Wiggins před Tour

před 1 hodinou

Vítěz Tour de France 2012 a pětinásobný olympijský šampion Bradley Wiggins věří před 106. ročníkem slavného etapového závodu dvojici Geraint Thomas - Egan Bernal. Favorizuje britskou stáj Ineos (dříve Sky), přestože jí chybí hvězdný Chris Froome. Jedním dechem ale dodává, že půjde o velmi otevřený závod.

Froome má na kontě čtyři vítězství na "Staré dámě" a vloni chtěl útočit na pátý zářez, který by znamenal vyrovnání čtyř rekordmanů. Skončil třetí, předčil ho týmový parťák Thomas. Letos měla přijít další šance.

Jenže 23 dní před startem Tour britský cyklista ošklivě havaroval při prohlídce časovkářské trasy na závodě Critérium du Dauphiné. Po následné operaci zlomené stehenní kosti, kyčle a lokte, a navíc se zlomenými žebry, ho čeká šestiměsíční přestávka. A kdo ví, co přijde po ní.

"Byla to děsivá nehoda," komentuje Wiggins Froomeův náraz do zdi v rychlosti přes 50 kilometrů za hodinu. "Ale rozhodně se může k cyklistice vrátit a Tour ještě v budoucnu vyhrát," dodává bývalý Froomeův parťák, ale i rival z týmu Sky, který uzavřel cyklistickou kariéru před třemi lety.

Wiggins připomíná případ Belgičana Philippa Gilberta, který se zotavil po hrůzném vypadnutí z trati při sjezdu na loňské Tour, a letos prožívá jednu ze svých nejlepších sezon. "Chrisovi je 34 let, těžko něco předvídat, ale rozhodně je to možné," říká Wiggins.

Ve Sky závodil od roku 2010 do roku 2015 a Froome byl na Tour před sedmi lety jeho dvorním domestikem. Lépe řečeno měl být, nicméně v některých momentech se zdálo, že je na tom Froome fyzicky lépe a že na lídra svého týmu dokonce útočí.

Nakonec skončil druhý právě za Wigginsem. "Nikdo nechce vidět jiného cyklistu, parťáka ani soupeře, ve stavu, v jakém Chris je. Ale cyklistika je krutý sport, je potřeba se koncentrovat na závod, bude to na Geraintovi s Bernalem," zmiňuje Wiggins dvojici jezdců současného Ineosu.

"Ineos je dominantní tým a prostředí ve Francii bylo pro jeho závodníky, a hlavně pro Chrise, v posledních letech docela nepřátelské. Ale i bez Chrise udělají všechno, aby vyhráli," je přesvědčený Wiggins. "I bez Chrise je Ineos silný, otevírá se šance pro ostatní," doplňuje.

Družstvo generálního ředitele Davea Brailsforda mělo ve svém středu vítěze Tour v šesti z posledních sedmi ročníků. Wigginse, Froomea a Thomase. První z trojice šampionů ale nepovažuje obhájce loňského triumfu za jednoznačného favorita letošního ročníku.

"Vloni Geraint skvěle zastoupil Chrise, byl naprosto dominantní. Myslím, že takový výkon nedokáže zopakovat, ale to neznamená, že by nemohl znovu vyhrát," upozorňuje olympijský vítěz časovky v Londýně 2012 a někdejší démon dráhové cyklistiky.

Thomase by měl doplňovat dvaadvacetiletý Kolumbijec Bernal, který vloni na Tour debutoval a blýskl se skvělými výkony. "Nemusel by to být pro Ineos jen plán B, možná i trochu skrytý plán A," tvrdí Wiggins.

Hlavní tíha, tlak a pozornost podle něj ulpí na Thomasovi a talentovaný Jihoameričan by mohl útočit ze druhé vlny. "Nevím, v jaké formě bude Geraint. Bernal bude každopádně čekat na příležitost, taková pozice by mohla být jeho výhodou," soudí držitel šlechtického titulu Sir.

Kreuziger musí zkusit využít práce ostatních

Po dvou letech se na Tour vrací Roman Kreuziger, který bude letos jediným českým zástupcem v pelotonu. "A bude to pro něj hodně těžký návrat," hodnotí expert televizní stanice Eurosport.

A vysvětluje proč. "Nejsem si jistý, s jakou taktikou pojede jeho tým Dimension Data, i vzhledem ke svým sprinterům. A jaký to bude mít na Kreuzigera vliv." Prvotřídními sprintery v jihoafrické stáji jsou zkušený Mark Cavendish a Edvald Boasson Hagen.

Kreuziger a Louis Meintjes by mohli být spolulídři, kteří pojedou na celkové pořadí. "Kolem Cavendishe se utvoří početná skupina pomocníků, obětují se pro jeho dojezdy. Řekl bych, že nezbude moc prostoru na podporu Kreuzigera v boji o celkové umístění," předpovídá Wiggins.

"Musí využít práce jiných týmů, snažit se být u všeho důležitého a jezdit inteligentně, plížit se zezadu," doplňuje na adresu pátého muže Tour z roku 2013, který si v dubnu způsobil zranění zad a ramene a po závodě Okolo Švýcarska se připravuje v Itálii u jezera Lago di Garda.

Vedle Thomase a Bernala vidí Wiggins několik dalších adeptů na přední umístění. "Jakob Fuglsang má rozhodně šanci na pódium," jmenuje jezdce Astany a přidává, že mu hrají do karet absence výborných časovkářů Froomea a Toma Dumoulina, druhého muže loňské Tour.

"Pořád dokola se bavíme o Alejandru Valverdem, ani v 39 letech ho nelze podceňovat. On a Nairo Quintana budou silná dvojka Movistaru. Dost možná poslední šanci na velký výsledek z Tour má Richie Porte a nesmí se zapomínat na Romaina Bardeta," hlásí Wiggins.

Tour je letos otevřená, ale bude těžké překonat Giro

Ředitel závodu Christian Prudhomme prohlásil, že 106. ročník Tour bude tím nejvyšším v dějinách. Celková trasa závodu obsahuje jen velmi málo kilometrů časovky, slibuje více bojů v těžkých stoupáních, nabídne náročné horské dojezdy.

Organizátoři se netají touhou přerušit nadvládu Ineosu a jeho týmového pojetí cyklistiky. "Tour by měla být letos velmi otevřená. Nejvíce za poslední roky," odhaduje také Wiggins, který na "Staré dámě" závodil celkem šestkrát a ve dvou případech závod nedokončil.

"Sítem pro závodníky na celkové pořadí je vždy první týden s dojezdy pro sprintery. Jsou to velmi důležité etapy. Jsou tam pády, chaos, zranění. Pokud se přes ně kluci dostanou, doufám, že uvidíme boj o žlutý dres v horách a že to bude napínavé," těší se rodák z Gentu, který proslul mimo sportovní výkony i svým účesem se staromódními licousy.

V květnu ho bavilo sledovat italské Giro, na kterém Ekvádorec Richard Carapaz překvapivě zdolal Vincenza Nibaliho a Primože Rogliče. "Hodně se závodilo, byl to moc atraktivní podnik. Tour má na co navazovat," říká.

Avšak věří, že se nebude opakovat incident z 20. etapy Gira, kdy Miguela Ángela Lópeze z Astany nechtěně srazil k zemi fanoušek. Rozzlobený Kolumbijec, který v tu chvíli bojoval o posun v celkovém pořadí, pak viníka udeřil do břicha, a navrch mu nafackoval.

"Nechci ho za to kritizovat. Chápu, že mu v ten moment ujely nervy. Je velmi těžké se ovládnout, když dřete, jedete do kopce a najednou skončíte na zemi kvůli divákovi," vrací se k události Wiggins.

Střety fanoušků s jezdci nejsou ničím neobyčejným. "Už se to stalo i na Tour a stane se to znovu. Diváci mají přístup k trati a cyklistům, proto je náš sport tak populární. Doufám, že diváci na Tour budou respektovat závodníky a jejich kariéry," vyzývá bývalý cyklista přezdívaný Wiggo.

"Vždy je škoda, když několik piv nebo drinků zmaří výkony sportovců, za kterými stojí mnoho obětí, práce a odříkání," podotýká Brit, který po skončení kariéry čelil podezření z dopingu a jehož případ byl později pro nedostatek důkazů uzavřen.

Cyklistický svátek Tour de France odstartuje v sobotu v Bruselu a skončí v neděli 28. července v Paříži.