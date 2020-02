"Za můj doping může sex." Hvězda uspěla s netradičním vysvětlením, trest nedostane

Jedenáctinásobná mistryně světa v rychlostní kanoistice Laurence Vincentová-Lapointeová může závodit. Kanadská sportovkyně sice neprošla dopingovou kontrolou, ale uspěla s netradičním vysvětlením, jak se zakázaná látka dostala do jejího těla.

Vincentová-Lapointeová měla pozitivní test loni v červenci před světovým šampionátem. V jejím vzorku byly odhaleny stopy ligandrolu, zakázané látky podobné na steroidové bázi. Kanadské kanoistce hrozil čtyřletý zákaz činnosti, čímž by přišla i o start na letošní olympiádě v Japonsku.

Závodnice se však může na hry v Tokiu v klidu připravovat, neboť na konci ledna uspěla před tribunálem Mezinárodní kanoistické federace (ICF) s vysvětlením, jak se ligandrol do jejího těla dostal.

Vincentová-Lapointeová společně se svým právníkem a za pomoci odborných posudků dokázala, že se tak stalo během sexu s jejím tehdejším přítelem. "Byla jsem úplně šílená z toho, že on byl tím zdrojem. Zároveň je to úleva, že po měsících a měsících hledání jsme se dobrali toho, jak jsem byla kontaminována," prohlásila kanoistická hvězda.

Zprvu ji totiž vůbec nenapadlo, co mohlo pozitivní dopingový test způsobit. "Tohle není zrovna to, o čem jako sportovec přemýšlíte. Většinou myslíte na to, s čím přijdete do kontaktu. Myslíte na to, co jíte, jaké si berete léky. Máte nástroje, jak si zkontrolovat, co je bezpečné, a co ne, a já jsem je vždycky využívala," svěřila se Vincentová-Lapointeová.

Proto si lámala hlavu, jak se jí látka do těla dostala. "Je to prostě neuvěřitelné," řekl její právník Adam Klevinas. "Trvalo to měsíce, než jsme dostali výsledky. Nakonec nás napadlo, abychom odebrali k analýze vzorky vlasů jejího expřítele a otestovali přípravek, který, jak konečně přiznal, užíval," popsal Klevinas.

Odborné expertizy nakonec přesvědčily i Mezinárodní kanoistickou federaci. "Po zvážení důkazů vědeckých odborníků, které poskytl právnický tým slečny Vincentové-Lapointeové, a vzhledem k zanedbatelným stopám ligandrolu nalezeným v jejím vzorku přijala ICF, že slečna Vincentová-Lapointeová neužila zakázanou substanci vědomě," stojí v omilostňujícím verdiktu federace.

Kanadská kanoistka tak může pokračovat v úspěšné závodní kariéře.