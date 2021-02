Tampa v šoku. Hvězdu pohřešovali, pak ji našli mrtvou v hotelovém pokoji

Biatlonisté Jessica Jislová a Mikuláš Karlík skončili šestnáctí v závodu dvojic na mistrovství světa ve slovinské Pokljuce. Pro zlato si dojelo francouzské duo Julia Simonová, Antonin Guigonnat a připravilo o hattrick Norsko, které skončilo o necelé tři sekundy druhé. Bronz vybojovalo Švédsko.

Češi nepostavili do závodu nejlepší možnou dvojici. Mistryně světa z vytrvalostního závodu Markéta Davidová a Michal Krčmář dostali volno. "Pro ně by pak byl program hrozně nabitý. Do masáku (závodu s hromadným startem) je potřeba jít s čistou hlavou. Bylo by zbytečné, aby si Bimbo nebo Makula zbrklostí rozhodili střelecký rytmus," vysvětlil na webu svazu před závodem trenér mužů Ondřej Rybář.

Závod rozjížděl jednadvacetiletý Karlík a po první ležce figuroval jedenáctý. Vestoje musel dvakrát dobíjet a předával dvaadvacátý. Jislová potvrdila roli přesné střelkyně ve štafetách a posunula pár na 17. místo. Karlík pozici na svém druhém úseku udržel a Jislová v závěru v boji o patnácté místo prohrála s Belgičankou.

"Na to, že nepatříme mezi jedničky v našich týmech a všichni ostatní jo, tak jsme zajeli obstojný výkon. Z pozice na startu (26) jsme se mohli posunout jenom nahoru, takže jsem spokojená," hodnotila Jislová výsledek v České televizi.

Při předloňské premiéře disciplíny na šampionátu byli Eva Puskarčíková a Ondřej Moravec devátí. Loni skončili Davidová s Krčmářem čtrnáctí.

O titulu pro Francii rozhodla Simonová na posledním úseku. Po stojce jela o zlato s Tirill Eckhoffovou, které ujela ve stoupání před stadionem a vyhrála o 2,8 vteřiny. Norsko tak přišlo o neporazitelnost na MS v této soutěži. Johannes Thingnes Bö, který jel i letos, vyhrál předešlé dva závody v páru s Marte Olsbuovou Röiselandovou.

Ve hře o vítězství byla dlouho Itálie. Dorothea Wiererová na poslední stojce trefila čtyři terče a kdyby zasáhla i ten poslední, taky vyrážela do závěrečného okruhu v čele. Ani na tři náboje se jí to ale nepovedlo, jela trestné kolo a v cíli byla pátá.

Po pátečním volném dnu vyvrcholí šampionát o víkendu. V sobotu jsou na pořadu klasické štafety a v neděli na závěr závody s hromadným startem.

Mistrovství světa v biatlonu v Pokljuce (Slovinsko) - štafeta smíšených dvojic:

1. Simonová, Guigonnat (Fr.) 36:42,4 (0+5), 2. Eckhoffová, J. T. Bö (Nor.) -2,8 (0+9), 3. H. Öbergová, Samuelsson (Švéd.) -22,6 (0+8), 4. Blašková, Pryma (Ukr.) -35,9 (0+2), 5. Wiererová, Hofer (It.) -55,2 (1+6), 6. Hauserová, Eder (Rak.) -1:03,5 (1+7), 7. Preussová, Lesser (Něm.) -1:21,2 (1+10), 8. Lunderová, Gow (Kan.) -1,24,4 (0+6), 9. Cadurischová, Weger (Švýc.) -1:50,2 (1+9), 10. Talihärmová, Zahkna (Est.) -1:56,4 (1+7), …16. Jislová, Karlík (ČR) -2,39,1 (0+6).