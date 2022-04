Suverén z Augusty před finále brečel jako dítě. A odpadky bude Scheffler vynášet dál

Vítěz golfového Masters Scottie Scheffler bojoval ráno před finálovým kolem s emocemi. Už v zeleném saku pro vítěze přiznal, že brečel jako dítě a pochyboval o sobě, ale na hřišti v Augustě se uklidnil a jistě si v neděli dokráčel pro triumf.

Pětadvacetiletý Scheffler prožívá úžasné období. Před dvěma měsíci vyhrál poprvé turnaj na okruhu PGA, poté přidal další dva tituly a stal se světovou jedničkou. Na Masters roli favorita potvrdil, jako jediný zahrál všechna čtyři kola pod par a suverénně zvítězil.

Před finálovým kolem měl náskok tří ran a po probuzení ho zavalily emoce. "Brečel jsem jako dítě, byl jsem vystresovaný. Nevěděl jsem, co dělat," řekl na tiskové konferenci. Útěchu a podporu našel u manželky. "Seděl jsem a říkal Meredith, že na to nemám," uvedl golfista. Od ženy slyšel, že je to jenom golf a bude ho mít ráda, i když turnaj nevyhraje.

Scheffler si uvědomoval od konce druhého kola, že může zvítězit. A před finále pocit ještě zesílil. "Nikdy nevíte, kolik šancí budete mít a nechcete to promarnit," řekl.

Uklidnil se až po příjezdu do klubu. "Nejtěžší to je vždycky mimo golfové hřiště, ale na něm cítím klid a pohodu. Tam to je zábava," řekl Scheffler. Jeho slova dokládá jeho hra. Na první a třetí jamce sice špatně zadrajvoval, ale jinak hrál jistě a vyrovnaně

Emoce v golfistovi z Texasu vzbuzuje ikonické Masters odjakživa. Plakal už v roce 2020, když dostal první pozvánku. "Když spadla do mailu, protože o tomhle sníte. Tohle místo miluju," řekl Scheffler. Byl nadšený, že vavřín oslavil s manželkou a celou svojí i její rodinou.

Přestože golfu dominuje, zůstává pokorný. Podle svých slov si neuměl představit, že by se mohl dostat až na vrchol. "Že tady budu sedět," řekl Scheffler. "Nikdy jsem si nemyslel, že budu v golfu tak dobrý. Jen jsem trénoval a snažil se zlepšovat a v tom budu pokračovat," dodal.

Při zemi ho pomáhá udržet i manželka, jak prozradil Schefflerův caddie Ted Scott, když citoval z hráčovy nedávné smsky. "Kámo, žena mi řekla, ať dojdu se smetím. Povídal jsem jí: zlato, já jsem teď světová jednička. Ona na to, že ji to nezajímá, ať ty odpadky vynesu. Takže si dál musím plnit svoje," svěřil se Scottovi v textové zprávě. "I díky tomuhle mu to nestoupne do hlavy," míní caddie.