Štybar skončil na MS v cyklokrosu osmnáctý, vyhrál Van der Poel

Český závodník Zdeněk Štybar dojel při návratu na mistrovství světa cyklokrosařů po sedmi letech osmnáctý.

Potřetí za sebou a celkově počtvrté v kariéře slavil v belgickém Ostende titul Mathieu van der Poel z Nizozemska, jenž v souboji hlavních favoritů předčil Belgičana Wouta van Aerta. Třetí byl další domácí jezdec Toon Aerts.

Pětatřicetiletý Štybar, který v roce 2014 dovršil na MS v cyklokrosu v nizozemském Hoogerheide zlatý hattrick a věnuje se už hlavně silničním závodům, startoval až jako poslední ze 44 jezdců. Prodral se sice velmi brzy dopředu, ale pak se prostor před ním ucpal a Štybar musel zastavit. V dalším průběhu závodu se pohyboval kolem 15. místa.

V posledním z osmi okruhů přes 23 kilometrů dlouhého závodu na atraktivní - ale velmi náročné - trati na pobřeží Severního moře ještě trochu ztratil, ale ve dvacítce zůstal. Na vítěze měl Štybar manko pěti minut a 42 sekund, za nejlepší desítkou zaostal o dvě a půl minuty. Úřadující český šampion Michael Boroš vyjížděl ze třetí řady, postupně se pořadím propadal a skončil třiatřicátý se ztrátou dvou okruhů.

Obrovští favorité Mathieu van der Poel a Van Aert, jenž dosáhl na zlatý hattrick mezi Nizozemcovými tituly v letech 2016 až 2018, odjeli soupeřům hned v prvním kole. Zpočátku se zdálo, že v lepší pohodě je Belgičan, jeho sok měl navíc ve druhém kole pád. Jenže ve třetím kole výrazně přibrzdil Van Aerta defekt předního kola, oba si tak pozice prohodili a rozdíl mezi nimi pozvolna narůstal. Van der Poel před zraky svého otce Adriho, mistra světa z roku 1996, vyhrál nakonec o 37 sekund.

"Ta prázdná galuska, to pro mě byla samozřejmě docela šťastná chvilka k tomu, abych se mohl vrátit do závodu. Ale ani tak jsem neměl pocit, že by bylo už rozhodnuto. Povrch trati se změnil a na pláži byl rychlejší, díky čemuž jsem se také cítil lépe. Měl jsem dobré nohy a okruh za okruhem jsem zrychloval, čímž rostla i má sebedůvěra," líčil Van der Poel.

Mrzelo ho jen, že závodu nemohli kvůli koronavirovým opatřením sledovat na místě diváci. "Ten titul pro mě sám o sobě znamená hodně a snad to brzy naplno vstřebám, ale bylo opravdu podivné jet šampionát bez diváků. Člověk se rozhodně necítil jako na mistrovství světa - žádní fanoušci, žádní kamarádi, žádní příbuzní, to bylo vážně zvláštní," podotkl Van der Poel.

Van Aert získal mezi elitou potřetí stříbro, pokaždé za vítězným Van der Poelem. O dalších 47 vteřin později přijel do cíle Toon Aerts a bronz má už třetím rokem po sobě. Čtvrtý byl Brit Thomas Pidcock před kvartetem dalších Belgičanů.

Nizozemci nakonec při vyškrtnutí závodů juniorských kategorií z programu šampionátu kvůli koronavirové krizi brali zlato ze všech čtyř medailových sad, které se rozdělovaly.

V prvním dnešním závodě žen do 23 let zvítězila Fem van Empelová o pouhé tři sekundy před krajankou Aniek van Alphenovou. Bronz si vyjela Maďarka Kata Blanka Vasová, jíž scházelo na vítězku devět sekund. Jediná česká zástupkyně Tereza Vaníčková byla s více než pětiminutovým mankem čtyřiadvacátá z 37 startujících.

Muži elite (23,3 km): 1. M. Van der Poel (Niz.) 58:57, 2. Van Aert -37, 3. Toon Aerts (oba Belg.) -1:24, 4. Pidcock (Brit.) -1:37, 5. L. Sweeck -2:05, 6. M. Vanthourenhout -2:14, 7. Iserbyt -2:18, 8. Hermans (všichni Belg.) -2:23, 9. Van der Haar -2:41, 10. Nieuwenhuis (oba Niz.) -3:15, …18. Štybar -5:42, 33. Boroš (oba ČR) -2 kola. Ženy do 23 let (11,7 km): 1. Van Empelová 36:59, 2. Van Alphenová (obě Niz.) -3, 3. Vasová (Maď.) -9, …24. Vaníčková (ČR) -5:03.