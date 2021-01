Sáblíková byla i na druhé trojce ve SP čtvrtá. Soupeřky jsou brutálně rychlé, uznala

Rychlobruslařka Martina Sáblíková byla na Světovém poháru v Heerenveenu čtvrtá v závodu na 3000 metrů a zopakovala své umístění z minulého týdne.

V novém rekordu dráhy vyhrála Ruska Natalija Voroninová. Z triumfu v celkovém hodnocení výrazně zkráceného seriálu dlouhých tratí se radovala dnes třetí Irene Schoutenová z Nizozemska. Sáblíková, která pohár vyhrála třináctkrát v kariéře a nejlepší byla i loni, skončila pátá. Od roku 2007 neovládla pohárové hodnocení teprve podruhé.

"Nemohu říct, že by to bylo špatné. Nejsem zklamaná z času, protože spousta holek jela pomaleji než před týdnem. Až na Voroninovou, která jela, co jela," řekla Sáblíková v nahrávce pro média s tím, že se jí jelo dobře. "Kola byly vyrovnané a čas 4:00 není k zahození," doplnila.

Třiatřicetiletá česká reprezentantka se v hale Thialf opět představila v rozjížďce, která bezprostředně následovala po rekordním zápisu. Zatímco před týdnem před startem Sáblíkové zajela nejlepší čas na trojce Schoutenová, dnes se do historie zapsala Voroninová. Světová rekordmanka na trati 5000 metrů zajela čas 3:56,853 a vylepšila výkon nizozemské rivalky o tři desetiny sekundy.

"Když jsem viděla, jak (závod) rozjela a jak jela, tak bylo jasné, že zajede nějaký neuvěřitelný čas. Já jsem ani nešla do závodu s tím, že bych mohla čas 3:56 atakovat, protože jsem tady jela nejrychleji 3:59 minulý týden. Snažila jsem se soustředit na sebe a nemyslela na to," uvedla česká královna dlouhých tratí.

Sáblíková podala dobrý výkon, ale čas Voroninové nedokázala atakovat. Za ruskou soupeřkou, která ji před necelým rokem připravila o světový rekord na pětce, nakonec zaostala o 3,73 sekundy. Zároveň byla o šest desetin pomalejší než před týdnem při svém nejlepším výkonu sezony.

V generálce na mistrovství světa na jednotlivých tratích, které se v Heerenveenu uskuteční za necelé dva týdny, se svěřenkyně trenéra Petra Nováka zařadila na průběžné druhé místo. V následujících rozjížďkách ji překonaly domácí Antoinette de Jongová a Schoutenová.

"Samozřejmě, že bych byla ráda, kdybych jela opět pod čtyři (minuty). Závod se vyvíjel dobře, kola byla vyrovnaná, jen jsem to nerozjela tak rychle jako minulý týden. Už na rozběhu, prvním kole jsem ztrácela sedm osm desetin, což možná potom rozhodlo," řekla Sáblíková.

Elitní rychlobruslařky mají za sebou dvě trojky v rámci SP a rodačka z Nového Města na Moravě tak už ví, že soupeřky jsou na vrchol sezony dobře připravené. "Holky jsou brutálně rychlé, bude to hodně těžké a vyrovnané za deset dní. Prát se o medailové pozice na trojce i pětce bude náročné, ale bude to alespoň zajímavé," uvedla Sáblíková. Počítá s tím, že na trojce bude k umístění na stupních vítězů potřeba zajet čas pod 3:59. "Což by pro mě znamenalo jet tady svůj nejlepší čas v životě. Na jednu stranu je to velká výzva, na druhou stranu nevím, zda je to v mých silách," uvedla s tím, že na medaili může myslet až osm rychlobruslařek.

Oproti původním plánům se v závodu nepředstavila Nikola Zdráhalová, která má menší zdravotní problémy a rozhodla se šetřit na blížící se MS.

Výsledky - ženy, 500 m: 1. Koková (Niz.) 37,333, 2. Golikovová 37,372, 3. Kačanovová (obě Rus.) 37,637. Konečné pořadí SP (po 4 závodech): 1. Koková 240, 2. Golikovová 216, 3. Fatkulinová (Rus.) 177. 3000 m: 1. Voroninová (Rus.) 3:56,853, 2. De Jongová 3:58,908, 3. Schoutenová (obě Niz.) 4:00,153, 4. Sáblíková (ČR) 4:00,591. Konečné pořadí (po 2 závodech): 1. Schoutenová 108, 2. De Jongová 108, 3. Voroninová 94, …5. Sáblíková 86, 24. Zdráhalová (ČR) 28.