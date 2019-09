Vávra příliš riskuje, míní Hilgertová. Tvrdý trest od rozhodčích si zasloužil

před 11 minutami

Dvojnásobná olympijská vítězka, kajakářka Štěpánka Hilgertová, na víkendovém závěrečném závodě Světového poháru ve vodním slalomu v pražské Troji mezi diváky nechyběla. A měla hned několik důvodů ke spokojenosti. "Ve velké konkurenci jsou medaile Jiřího Prskavce, Víta Přindiše i Terezy Fišerové velice cenné a před světovým šampionátem zároveň i povzbuzující,“ zdůraznila hned úvodem rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Tři Češi v kajakářském finále a dva s nejcennějšími kovy. Čekala jste od Prskavce a Přindiše takový pěkný úspěch?

I v minulých letech se v Troji čeští kajakáři často dostali mezi elitní desítku a letos jen potvrdili, že mají velice dobrou formu. Nemalou hodnotu má pak celkové prvenství Jiřího Prskavce ve Světovém poháru, což potvrzuje jeho stabilní špičkovou výkonnost během celé sezony. Výsledků z trojského kanálu si oba cení, ale už asi mají v hlavě mistrovství světa, které se koná za tři týdny ve Španělsku. Půjde v něm o první body v olympijské kvalifikaci, z které získá letenku do Tokia pouze jeden kajakář.

Na devátém místě skončil Vavřinec Hradilek, kterému se vůbec nelíbila padesátivteřinová penalizace za neprojetí branky. Co o tomhle sporném momentu soudíte vy?

Zpomalený záběr, který jsem mohla vidět, potvrdil, že verdikt rozhodčích byl správný. Kámen úrazu vidím v tom, že Vávra při jízdě dost riskuje a k této hraniční situaci v protivodě dochází dost často. Čeští rozhodčí jsou tolerantnější, ale pravidla jsou přísná a mezinárodní rozhodčí je plně respektují.

Třetí kov bronzové hodnoty vybojovala na singl kánoi Tereza Fišerová. Čekala jste, že vítěznou Australanku Foxovou porazí stejně jako před týdnem v Německu i na domácí trati?

Škoda několika chybiček v dolní polovině trati, ale i tak měla na výbornou Foxovou jen menší časovou ztrátu. Proto také po projetí cílem netajila z bronzu velkou radost. Vystoupení Terezy hodnotím vysoko už proto, že má za sebou hodně vydařených závodů, a to jak v kategorii do 23 let, tak i v ženách, kde je velká konkurence. Potvrdila, že bez medailových šancí nebude ani na mistrovství světa. Každopádně už dnes může být se svojí letošní bohatou medailovou sbírkou navýsost spokojena.

Vaše neteř Amálie Hilgertová dojela na kajaku sedmá. Jistě vám prozradila své pocity…

Byly tak trochu smíšené. Mrzelo ji, že její jízda byla sice bezchybná, ale chtěla jet rychleji. Avšak nemůže být nespokojená. Stala se sice mistryní světa v kategorii do 23 let, ale podobně jako Fišerová v dlouhé sezoně absolvovala hodně závodů, síly docházejí a mezi ženami není snadné se prosadit.

Co v Troji tentokrát chybělo a co bylo vydařené?

V sobotu chybělo lepší počasí a mezi startujícími slalomáři pak němečtí závodníci, kteří dali přednost přípravě na světový šampionát. Jinak to byl už tradičně vydařený závod před skvělými diváky, které si pochvalují i zahraniční účastníci, a proto také do Prahy rádi jezdí. Královnou se pak stala Jessica Foxová, která své vystoupení ozdobila zlatou jízdou na kajaku i kanoi a v obou disciplinách ovládla i celkové hodnocení Světového poháru. Na nejvyšší stupínek tedy vystoupila čtyřikrát! Svoji formu dokázala načasovat na vrcholné akce sezony, což ji staví do role favoritky i na mistrovství světa.