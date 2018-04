"Mé tělo hoří." Skvělý James dovedl Cleveland do druhého kola a žádal novináře, aby už mohl jít domů

před 1 hodinou

Hvězda Cavaliers předvedla v sérii s Indianou nejlepší střelecký výkon od dob fenomenálního Michaela Jordana.

New York - Basketbalista LeBron James dovedl potřinácté v kariéře svůj tým do 2. kola play off NBA. Cleveland vyhrál nad Indianou v rozhodujícím sedmém utkání na domácí palubovce 105:101 a sérii získal v poměru 4:3. James tak znovu neodešel v úvodním kole vyřazovací části jako poražený.

James za 43 minut zaznamenal devět doskoků, sedm asistencí a čtyři zisky. Hlavně ovšem zapsal 45 bodů, díky nimž se v celé sérii dostal na 241 bodů, což je nejvíc od dob Michaela Jordana. Ten ve finále zámořské soutěže v roce 1993 zaznamenal celkem 246 bodů.

"Mé tělo hoří," předstoupil před novináře třiatřicetiletý James po utkání a prozradil, že měl v plánu vůbec neslézt z palubovky, pokud by to bylo třeba. "Nemyslím na Toronto (příští soupeř) a nebudu až do zítřka. Jsem připraven jít domů. Pustíte mě? Jsem unavený. Opravdu bych chtěl už jít," prohlásil James.

LeBron James říká, že už by chtěl jít domů:

"Při vší úctě myslím, že jsme byli lepší tým. Oni ovšem mají nejlepšího hráče světa," řekl na adresu Jamese křídelník Pacers Trevor Booker. "Neskutečné. Je opravdu nejlepší na světě a opět zase jednou ukázal proč. Musím se vrátit k tréninku, abych se jeho úrovni alespoň přiblížil," přiznal Victor Oladipo, s 30 body, 12 doskoky a šesti asistencemi lídr hostů.

Rozehrávač Darren Collison přidal 23 bodů, Thaddeus Young přispěl 14 body a 10 doskoky, deset bodů měl na kontě náhradník Domantas Sabonis. Na straně vítězů bylo dvouciferných střelců hned pět. Kromě Jamese byl hodně vidět také Tristan Thompson, který se objevil v základní sestavě a za 34 minut stihl 15 bodů a 10 doskoků.

Nejlepší celek po základní části Houston se mohl na úvod 2. kola play off NBA proti Utahu tradičně spolehnout na Jamese Hardena, který při vítězství 110:96 nastřílel 41 bodů, doskočil osm míčů a sedmkrát asistoval. Rockets o triumfu rozhodli už v první půli, vedli totiž už o 25 bodů a nakonec počtvrté v řadě dokráčeli v play off k výhře vyšší než o deset bodů.

"Je to speciální hráč. Ovlivňuje hru v mnoha směrech. Musíte mu to hodně ztížit. Jejich obrana byla hodně dobrá, ale James je James," řekl o Hardenovi trenér Mike D’Antoni. "Letos už jsme se setkali s mnoha typy obran a jak je vidět, teď toho dokážeme využívat," těšilo Hardena. Chris Paul přidal 17 bodů, Clint Capela 16 a PJ Tucker 15. Jazz táhli Donovan Mitchel a střídající Jae Cowder s 21 body.

Play off NBA:

1. kolo, Východní konference - 7. zápas:

Cleveland - Indiana 105:101, konečný stav série 4:3.

2. kolo, Západní konference - 1. zápas:

Houston - Utah 110:96.